Nuova Audi A3 2020: pronta al lancio con formazione digitale online e a realtà virtuale

A causa della pandemia Coronavirus, Audi farà debuttare la nuova A3 2020 con un lancio completamente digitale, che prevede una formazione online per tutto il personale di assistenza e di vendita

L’emergenza Coronavirus non ferma la volontà di Audi di preparare il debutto della nuova A3 2020, sia in versione Sportback che Sedan: la Casa dei Quattro Anelli, infatti, è pronta a lanciare la sua nuova creazione in maniera del tutto innovativa, che andrà oltre la barriera creata dal COVID-19 per il “training” fisico di addetti alla vendita e tecnici deputati all’assistenza di questa nuova vettura.

La nuova gamma A3 2020 raggiungerà le Concessionarie Audi nel corso dell’anno: la versione Sportback durante il secondo trimestre del 2020 mentre la Sedan nel terzo, alle quali poi si aggiungeranno le varianti ibrida plug-in e g-tron a metano. Una roadmap per la quale la Casa di Ingolstadt ha previsto una formazione dei propri specialisti attraverso delle specifiche piattaforme online, per quello che sarà il primo lancio completamente digitale nella storia del marchio tedesco.

Il training degli oltre 35mila addetti alla vendita e all’assistenza si baserà sul principio del “train-the-trainer”: inizialmente Audi organizzerà la didattica formando 400 tecnici nei settori del prodotto, delle vendite e dell’assistenza, assieme ad altri 250 istruttori provenienti da oltre 90 Paesi in tutto il mondo. Successivamente questi formatori metteranno a disposizione quanto imparato a tutti i loro collaboratori presso le proprie sedi di appartenenza, utilizzando appositi corsi online, videoconferenze e chat interattive che attingeranno al database “Audi Knowledge Tank”.

Questa formazione, denominata “Central Launch Experience” permetterà agli specialisti nelle vendite e nell’assistenza di apprendere tutto ciò che è necessario sapere in merito alla nuova gamma A3 2020, alle sue varianti di motore e trasmissione e alle sue peculiarità in fatto di sistemi di assistenza alla guida. Ma non è tutto, perchè la digitalizzazione della formazione si estenderà anche al training tecnico per la nuova Audi A3 2020, a cui verrà dedicato un programma di autoapprendimento con test d’accesso e finali, video specifici realizzati da Audi Service TV e una formazione attraverso la realtà virtuale aumentata per approfondire i vari aspetti dei sistemi di propulsione.