Nuova Audi A3: la quarta generazione è ancora più tecnologica

Nuova Audi A3 è dotata di trazione integrale quattro che garantisce efficienza e performance grazie alla ripartizione totalmente variabile della coppia. Lo sterzo progressivo è sinonimo di comfort in manovra e stabilità in velocità grazie alla servoassistenza e demoltiplicazione adattive

A 24 anni dal suo debutto, datato 1996, Audi presenterà al prossimo Salone dell’Automobile di Ginevra la quarta generazione di A3, la compatta premium per eccellenza che arriva con motori rivista e ancora più performanti, abbinati a innovativi sistemi d’assistenza e alla disponibilità di tre varianti d’assetto che garantiscono nuova efficienza e comfort.

Nuova Audi A3: le caratteristiche

Audi A3 ha una storia lunga alle sue spalle, ma comunque una gran voglia di rinnovarsi. La prossima generazione ha nella frizione elettroidraulica a lamelle il proprio cuore. Frizione che viene gestita da un software dedicato e porta in dote stabilità e grip a fronte della massima efficienza. Complici l’assetto adattivo e lo sterzo progressivo, nuova Audi A3 può contare su di un elevato dinamismo e un immediato feeling al volante. La frizione a lamelle è posizionata in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, a monte del differenziale posteriore. Una collocazione che favorisce il bilanciamento dei pesi tra avantreno e retrotreno. All’interno è presente un pacchetto di dischi in bagno d’olio. La Casa dei quattro anelli ha sviluppato la gestione elettronica della ripartizione della coppia tra gli assali in modo specifico per nuova Audi A3 e l’ha integrata nel controllo della dinamica di marcia Audi drive select.

Il sistema rileva il comportamento della vettura e lo stile di guida, adeguando in tempo reale la distribuzione della spinta – totalmente variabile – tra avantreno e retrotreno. In condizioni ordinarie, la trazione si concentra sulle ruote anteriori. In fase di partenza o in presenza di fondi a ridotta aderenza, la frizione interviene in una frazione di secondo: la pompa elettrica a pistoni sviluppa sino a 44 bar di pressione idraulica sul pacchetto dischi. La coppia trasferita al retrotreno risulta così proporzionale alla pressione esercitata sui dischi frizione, sino a un massimo del 100%. La ripartizione della spinta avviene anche in inserimento di curva, adottando uno stile di guida marcatamente sportivo.

Al controllo elettronico della trazione e della stabilità (ESC), che agisce su tre livelli, si accompagna la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote. Un’intelligente funzione software che frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria, prima ancora che queste perdano aderenza, consentendo al differenziale di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore. Nuova Audi A3 può essere dotata dello sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili. In manovra e nelle svolte più strette, il rapporto di trasmissione si riduce e la reattività al volante è massima, a vantaggio del comfort e dell’agilità in inserimento. Da fine corsa a fine corsa sono sufficienti 2,5 rotazioni del volante. Il servosterzo progressivo è caratterizzato da un azionamento elettromeccanico che eroga coppia solo quando effettivamente necessario e lavora in simbiosi con differenti sistemi di ausilio alla guida quali l’adaptive cruise assist, l’assistente agli ostacoli (collision avoid assist) e l’assistente al parcheggio.

Nuova Audi A3 Sportback può contare su di un setting delle sospensioni in grado di coniugare comfort e precisione di guida. A tal proposito, le sospensioni adattive a controllo elettronico, che portano in dote un ribassamento dell’assetto di 10 millimetri, sono caratterizzate da tre livelli di smorzamento. Una serie di sensori rileva i movimenti in verticale della carrozzeria. La centralina dedicata elabora gli input in pochi millesimi di secondo e regola la taratura degli ammortizzatori considerando anche le condizioni del fondo stradale, lo stile di guida e il programma selezionato mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select. Un comportamento reso possibile dalle valvole elettroidrauliche che agiscono sullo scorrimento dell’olio negli steli, portando in dote un assetto più o meno rigido.

Il sistema Audi drive select per mette di scegliere tra le opzioni comfort, auto, dynamic, efficiency e individual che vanno ad adattare l’erogazione del motore, la taratura del cambio S tronic e dello sterzo, la ripartizione della coppia da parte della trazione integrale quattro e il setting degli ammortizzatori adattivi sulle esigenze del guidatore.