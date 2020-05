Nuova BMW Serie 4 Coupé: fase finale dei test dinamici su strada

La prossima versione della BMW Serie 4 Coupé ha concluso i test di sviluppo in circuito e ora si avvia agli ultimi collaudi su strade e autostrade che circondano la città di Monaco di Baviera

Gli amanti della guida sportiva Made in BMW presto potranno godere di una nuova versione della Serie 4 Coupé: dopo essere stata sottoposta a dei primi collaudi presso il Centro di Arjeplog, in Svezia, a cui sono seguite le prove effettuate dal Centro BMW di Miramas, in Francia, e sul circuito del Nürburgring Nordschleife, i prototipi del celebre modello a due porte della Casa dell’Elica stanno tornando alla base, presso il Centro di ricerca e innovazione del Gruppo BMW a Monaco di Baviera.

Qui la nuova Serie 4 Coupé entrerà nella fase finale dei test dinamici su strada e autostrada, in modo da convalidare le modifiche al telaio, quelle relative all’aerodinamica e alla distribuzione dei pesi che sono state effettuate fino a questo momento. Facendo un confronto con la Serie 3 Berlina, la nuova Coupé presenta un coefficiente aerodinamico ulteriormente ridotto di 0,015 ed è più bassa di 57 millimetri, un fattore che porta il suo baricentro 21 millimetri più vicino al suolo.

Agilità e accelerazione laterale saranno ulteriormente incrementate grazie a un maggior camber negativo delle gomme anteriori e a una carreggiata posteriore più larga di 23 millimetri; la configurazione dell’assale anteriore a doppio snodo e del posteriore a cinque bracci indica inoltre che il raggiungimento delle prestazioni dinamiche non è a scapito di un comfort eccellente nell’utilizzo quotidiano e nei lunghi viaggi. Anche gli ammortizzatori sono stati rivisti, per una risposta più precisa e veloce allo sterzo e una migliore rigidità e stabilità in rettilineo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Serie 4 Coupé sarà capeggiata dalla M440i xDrive Coupé, alimentata da un sei cilindri in linea capace di erogare una potenza massima di 374 cavalli. Si tratta di un’unità dotata di tecnologia Mild Hybrid a 48V, che garantisce un boost elettrico pari a 11 cavalli aggiuntivi quando il pilota preme deciso sull’acceleratore. L’erogazione di potenza, quindi, è più incisiva ed è supportata da una trasmissione Steptronic Sport a otto velocità, che lavora all’unisono con il sistema di trazione integrale intelligente integrato in questa versione. Confermato il differenziale M Sport, che limita la differenza di velocità di rotazione tra la ruota posteriore interna ed esterna in curva migliorando la trazione e la stabilità di guida, così come i freni M Sport e i cerchi in lega M da 18 pollici con pneumatici differenziati.