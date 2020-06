Nuova BMW Serie 5 2020: look sportivo e interni raffinati

Sulla nuova BMW Serie 5 arriva la tecnologia BMW eDrive che prevede un motore a benzina capace di produrre una potenza massima di 184 CV, unito a uno motore elettrico che sviluppa 109 CV

BMW ha presentato la nuova Serie 5, caratterizzata da un look particolarmente sportivo e moderno che ben si sposa con la sua presenza (storicamente) così autorevole e i raffinati dettagli interni. L’efficenza di questo nuovo modello è migliorata grazie al processo di elettrificazione e innovazioni all’avanguardia per l’assistenza alla guida, controllo e connettività.

Nuova BMW Serie 5: le caratteristiche

Il design esterno della BMW Serie 5 è caratterizzato da eleganza sportiva e superfici pulite. Precise modifiche esaltano la Berlina e la Touring e lo squisito stile sportivo. La tipica griglia a rene BMW cresce in larghezza e altezza, scende nel grembiule anteriore ed è incorniciata da un bordo unico. Il sottile profilo dei fari conferisce un tocco moderno al look focalizzato che caratterizza il passato e il presente della BMW. Le luci diurne a U o opzionalmente a L disposte una accanto all’altra creano un effetto grafico luminoso preciso e moderno. Sono disponibili come opzione i nuovi fari full LED con funzione di curva adattiva, abbaglianti BMW Selective Beam con tecnologia a matrice e assistente abbaglianti. BMW Laserlight è ora disponibile come opzione per tutte le varianti della BMW Serie 5. In entrambe le varianti di fari opzionali, anche le luci diurne esterne svolgono il ruolo di indicatori di direzione.

I bordi neri e la nuova grafica a forma di L conferiscono alle luci posteriori della nuova BMW Serie 5 un impatto visivo aggiuntivo. Le luci posteriori e le luci dei freni sono integrate in un apparecchio di illuminazione condiviso, che ora costituisce una singola unità con l’obiettivo esterno tridimensionale ben visibile. Il pacchetto M Sport ha un design significativamente più muscoloso sia nella parte anteriore che in quella posteriore della vettura grazie a nuove caratteristiche aerodinamiche proporzionate e dinamiche. I nuovi colori esterni e i cerchi BMW Individual Air Performance – che qui fanno il loro debutto – offrono ulteriori miglioramenti. La costruzione innovativa degli esclusivi cerchi in lega leggera determina una riduzione di peso e coefficiente di resistenza.

Il Control Display standard è da 10,25 pollici, mentre come optional è disponile quello da 12,3 pollici. I comandi di nuova concezione sulla console centrale e il volante sportivo in pelle standard con pulsanti multifunzione di nuova concezione caratterizzano gli interni con dettagli molto raffinati. Gli equipaggiamenti di serie per la nuova BMW Serie 5 Berlina e la nuova BMW Serie 5 Touring ora includono anche il climatizzatore automatico con più funzionalità. Le nuove aggiunte all’elenco degli accessori includono sedili multifunzione M con una vasta gamma di regolazioni, nuove modanature interne e superfici dei sedili con rivestimento perforato Sensatec.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, dall’autunno 2020, la tecnologia BMW eDrive di ultima generazione si unirà

BMW a un motore a benzina a quattro cilindri per alimentare non solo la nuova BMW 530e Berlina, ma anche la nuova BMW 530e Touring. Il motore produce una potenza massima di 184 CV, mentre il motore elettrico sviluppa 109 CV. La potenza congiunta delle due unità di potenza può essere brevemente aumentata fino a un massimo di 292 CV grazie alla funzione XtraBoost. L’autonomia elettrica varia da 58 a 62 chilometri per la 530e Touring e da 53 a 56 chilometri per la 530e xDrive Touring.

L’arrivo della nuova BMW 545e xDrive Berlina nell’autunno 2020 amplierà ulteriormente la selezione delle varianti ibride plug-in. La tecnologia Mild Hybrid, introdotta per la prima volta nei modelli BMW 520d e BMW 520d xDrive nell’autunno 2019, offrirà ora prestazioni migliorate combinate con un consumo di carburante inferiore e un maggiore comfort di guida in tutte le varianti a quattro e sei cilindri della nuova BMW Serie 5. Un generatore di avviamento a 48 V estremamente potente e una seconda batteria consentono un aumento significativo della quantità di energia frenante che può essere recuperata e immagazzinata. Questa energia viene utilizzata non solo per alimentare il sistema elettrico, ma anche per alleggerire il carico di lavoro del motore a combustione e aumentarne la potenza. Oltre al V8 da 530 CV presente nella BMW M550i xDrive Berlina, top di gamma. la nuova BMW Serie 5 prevede altri tre motori benzina e tre diesel che generano tra i 184 CV e i 340 CV.