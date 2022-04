Nuova BMW X7 2022: il restyling di metà carriera è tutto nuovo!

La Casa dell'Elica ha presentato il nuovo MY2022 della X7, aggiornato nello stile, nei contenuti e nelle motorizzazioni: il suo debutto è previsto per fine estate

Sono passati quattro anni dal suo lancio sul mercato e ora è giunto il momento di una bella “rinfrescata” per rimanere al passo con i tempi: la BMW X7, SUV al top della gamma della Casa dell’Elica, si aggiorna e lo fa prendendo in considerazione praticamente ogni aspetto, dalla resa estetica alla dotazione di bordo fino alle motorizzazioni – che ora introducono un nuovo V8 per la versione sportiva M60i e un aggiornamento a livello di elettrificazione per gli altri modelli. Il suo debutto in Italia? Entro la fine dell’estate… ma andiamo con ordine.

NUOVA BMW X7 2022: FRONTALE PIU’ AFFILATO E AGGRESSIVO

La principale novità della Nuova BMW X7 2022 in fatto di estetica è il frontale, che di fatto la rende una vettura completamente nuova all’occhio degli appassionati: i gruppi ottici, in particolare, sono divisi su due livelli con quelli superiori in veste di luci di posizione, mentre quelli inferiori integrano gli anabbaglianti e gli abbaglianti con tecnologia Matrix LED. Pressochè invariata, invece, la grande griglia a doppio rene, che ora si illumina grazie alla funzione Iconic Glow, mentre è stato riprogettato completamente il paraurti al fine di renderlo più sportivo.

Più contenute le modifiche al retrotreno, che riguardano principalmente il paraurti e i fari a LED con effetto 3D separati da una elegantissima barra cromata. Per coloro che amano un impatto estetico ancora più aggressivo, ora il pacchetto M Sport è rinnovato ed include (a richiesta) diversi dettagli in nero lucido sulla carrozzeria, la calotta degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio, la colorazione esclusiva Marina Bay Blue e i cerchi in lega da 21” (che possono essere spinti fino alla misura di 23”).

NUOVA BMW X7 2022: LARGO AL LUSSO E ALLA TECNOLOGIA

In un corpo vettura dalle dimensioni sicuramente importanti (5,15 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,81 metri di altezza), la Nuova BMW X7 2022 propone un abitacolo (a sei o sette posti) non solo spaziosissimo… ma anche immerso nel lusso con una dotazione tecnologica da prima della classe. Le tre file di sedili sono rivestite in pelle Individual Merino e garantiscono un comfort senza precedenti, anche grazie alla presenza del tetto in vetro Sky Lounge e di tante altre funzionalità che rendono ogni viaggio una vera e propria esperienza da ricordare.

A disposizione di guidatore e passeggeri, infatti, è ora disponibile il BMW Live Cockpit Plus da 12,3” e l’infotainment BMW OS 8 con schermo da 14,9 pollici, che integra l’assistente personale con riconoscimento dei comandi vocali impartiti attraverso la voce. Tra gli optional, inoltre, si possono scegliere il tetto panoramico con illuminazione a LED, l’impianto stereo Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e i sedili anteriori con funzione ventilazione e massaggio.

Per quanto riguarda la sicurezza attiva degli occupanti, il nuovo SUV di punta della Casa dell’Elica ora offre una frenata automatica d’emergenza più efficiente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, un sistema di allerta che rileva il traffico in arrivo quando si scende dalla vettura e un aumento fino a 200 metri del parcheggio automatico. Come optional, inoltre, il cruise control adattivo con Stop & Go aggiunge il controllo del traffico circostante e il riconoscimento di semafori e segnaletica stradale.

NUOVA BMW X7 2022: MOTORIZZAZIONI IBRIDE PIU’ POTENTI

Passiamo alle motorizzazioni: la Nuova BMW X7 2022 è proposta sostanzialmente in tre versioni, che per quest’anno ottengono un importante miglioramento dell’output prestazionale sia in termini di potenza che di coppia massima. Il modello di base xDrive40i, per esempio, ora eroga 380 CV (+ 47) e 540 Nm (+ 70), mentre la sua controparte diesel xDrive40d arriva fino a 352 CV e 720 Nm: entrambe, in ogni caso, adottano la tecnologia mild-hybrid a 48V con starter/generatore integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti più trazione integrale xDrive.

Più evidente l’aumento delle performance della top di gamma M60i, che ora può fregiarsi di un V8 a doppio turbo-compressore da 4.4 Litri capace di sprigionare la bellezza di 530 cavalli e di 750 Nm di coppia massima. Migliorato anche il complesso di telaio e sospensioni, grazie alla presenza del sistema a quattro ruote sterzanti e delle barre anti-rollio attive, che aiutano a copiare in maniera più efficiente le asperità dell’asfalto per un’esperienza di guida decisamente più fluida e piacevole.

Uno sguardo a disponibilità e prezzi? La Nuova BMW X7 2022 debutterà in Italia al termine dell’estate, con un listino che, per il momento, non è ancora stato annunciato: appena verremo a conoscenza di qualche informazione ufficiale, ve lo faremo prontamente sapere.