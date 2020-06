Nuova Citroen C3: aperti gli ordini anche in Italia

La nuova Citroen C3 si contraddistingue per un frontale dalla personalità decisa e un'infinità di combinazioni di colori. L'upgrade di gamma in termini di stile ed equipaggiamenti comprende tre allestimenti, Live, Feel e Shine, ma sono previsti anche due allestimenti per i professioniti. Il prezzo di partenza è di 14.100 euro

Dopo la presentazione avvenuta a febbraio, la nuova Citroen C3 è pronta per il mercato italiano. Il brand francese, infatti, ha dato il via gli ordini di quella che è una vera best seller della marca, con oltre 750.000 clienti dalla fine del 2016.

Nuova Citroen C3: le caratteristiche

La nuova Citroen C3 è una vettura dal carattere deciso e dallo stile originale, sottolineato dal nuovo frontale che inaugura la nuova firma ispirata dalla Concept CXPERIENCE in cui spiccano i nuovi proiettori a LED, i nuovi cerchi in lega da 16″ e 17″ e nuovi Airbump, per un look energico. Gli ampi passaruota, ben evidenti, sottolineano i parafanghi anteriori e posteriori dalle forme generose e danno energia all’auto. La sensazione di protezione è amplificata dagli ampi paraurti nella parte inferiore, che garantiscono robustezza nell’utilizzo quotidiano. La sensazione di benessere a bordo è rafforzata dai nuovi sedili Advanced Comfort e dal bracciolo lato guida, equipaggiamenti che aumentano ulteriormente l’isolamento dal mondo esterno.

Nuova C3 propone i sensori di parcheggio anteriori portando così a 12 il numero degli aiuti alla guida al servizio del comfort, come la funzione Keyless Access&Start, l’Hill Assist, l’Active Safety Brake, il riconoscimento dei limiti di velocità o la commutazione automatica degli abbaglianti. La personalizzazione permette a ognuno di affermare pienamente la propria personalità e il suo stile, con un look che va dal più discreto a quello più trendy e con la possibilità di vivacizzare una tinta classica con il colore del tetto a contrasto e/o con dei tocchi colorati, passando da 36 a 97 combinazioni. Nuova C3 facilita la vita a bordo e rende l’esperienza di guida moderne e sicura grazie a un’offerta di servizi di connessone che comprendere Connect Assist (sicurezza e assistenza), Connect Nav (navigazione) e Connect Play (infotainment). Questa gamma di servizi è inserita nel programma Citroën Advanced Comfort, con l’obiettivo di garantire al cliente l’accesso ai servizi connessi rapido e intuitivo, rispondendo a tre esigenze fondamentali: una sicurezza ottimale, una navigazione facilitata e un’esperienza connessa amplificata.

Nuova Citroen C3: quanto costa

Per i privati la gamma si compone di tre allestimenti Live, Feel e Shine, arricchiti da due Pack, Feel Pack (novità) e Shine Pack (novità). Per quanto riguarda invece i professionisti, nuova Citroën è disponibile nella versione Van 2 posti, in allestimento Feel, sia con motore benzina PureTech 83 S&S che con motore Diesel 100 S&S. È possibile inoltre scegliere la Citroën Business Combi, versione commerciale 4 posti, con motore BlueHDi 100 S&S e numerosi equipaggiamenti di serie. Con le motorizzazioni termiche Euro 6, PureTech e BlueHDi, nuova C3 coniuga alte prestazioni ed emissioni contenute: sarà disponibile nelle concessionarie da settembre. La nuova Citroen C3 è in vendita ad un prezzo d’attacco di 14.100 euro.