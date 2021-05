Nuova Citroën C3: la nuova generazione anticipata… da un modellino?

L'ultima fuga di notizie sul web riporta la foto di un modellino in scala della prossima quarta generazione della C3, che inizialmente sarà disponibile solamente per il mercato indiano e dell'America Latina

Solamente qualche mese fa è stato presentato il restyling della nuova Citroën C3 Aircross, un modello a ruote alte derivato dalla C3 “normale” di grande successo per la Casa del Double Chevron che sicuramente darà ancora molte soddisfazioni a tutti gli appassionati del marchio. La “segmento B” che tutti noi conosciamo, in realtà, è ormai alla terza generazione (lanciata nel 2016) quindi l’aspettativa è quella di vedere presto una nuova versione, leggermente diversa nei dettagli e dalla forte impostazione da SUV di medie dimensioni.

Al momento, purtroppo, non esistono informazioni o foto ufficiali a riguardo… tranne alcuni scatti “spia” di un modellino di C3 trapelati recentemente sul web che raffigurano la nuova generazione destinata, per il momento, ai mercati emergenti come quello dell’India e dell’America Latina. Come riportato dal magazine inglese Autocar, questa edizione avrà delle forme più arrotondate di quelle attuali e potrà contare su nuovi gruppi ottici posteriori (più squadrati) e su un retrotreno dal paraurti più alto con tanto di barra cromata nella parte inferiore.

Basata su una versione più moderna della ben nota piattaforma CMP, la nuova Citroen C3 per il mercato indiano e sud-americano potrà contare principalmente su motorizzazioni PureTech a benzina da 90 e 110 cavalli, associate a un cambio manuale oppure automatico a sei rapporti. Gran parte delle componenti che la definiranno arriveranno direttamente dall’India per ridurre i costi, quindi si può parlare di una generazione “low-cost” che, presumibilmente, potrebbe essere lanciata in Europa non prima del 2023. Sarà veramente questo il destino della berlina francese? Nell’attesa di scoprirlo date un’occhiata alle foto presenti in gallery: come vi sembra la nuova C3?