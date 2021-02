Citroen C3 Aircross 2021: il crossover francese si rifà il look

Il restyling di metà carriera della C3 Aircross porta in dote un frontale più moderno e tanti piccoli dettagli rinfrescati nell'abitacolo

Dopo la conferma dell’arrivo sul mercato italiano della Nuova C4 (anche in versione elettrica), il marchio Citroen prosegue il proprio 2021 presentando un’altra novità particolarmente attesa dagli appassionati: stiamo parlando del restyling di metà carriera della C3 Aircross, in arrivo per il prossimo mese di giugno con una rinfrescata generale del suo look, sia in fatto di carrozzeria che di interni.

Come potete osservare nelle foto a corredo di questo articolo, a un primo impatto la nuova Citroen C3 Aircross MY2021 conferma come fonte d’ispirazione il concept CXeperience, proponendo un frontale completamente rivisto e contraddistinto da nuove prese d’aria, da una nuova griglia e da delle inedite protezioni sottoscocca che la fanno avvicinare alla sorella C5. Rinfrescata anche la firma luminosa, con i gruppi ottici anteriori ora più sottili e quelli posteriori adornati da una cornice in nero lucido, che sovrasta le nuove protezioni per il paraurti.

A livello di dotazione, la nuova C3 Aircross 2021 ottiene tre nuove colorazioni (Kaki Grey, Voltaic Blue e Bianco Banquise) che vanno ad aggiungersi alle quattro già presenti, ai quattro Color Pack con tinte esclusive Anodised Orange e Anodised Dark Blue e alle alternative bianco e nero a contrasto per il tettuccio. Nuovi anche i cerchi da 16 e 17 pollici, con finiture diamantate o nere.

Passando nell’abitacolo, la Casa del “Double Chevron” ha confermato le quattro alternative cromatiche tra cui scegliere in fase di acquisto: si spazia dall’allestimento di base con rivestimenti grigi per plancia e sedili a quello Urban Blue con tessuti specifici blu ad effetto pelle, senza dimenticare il Metropolitan Graphite in grigio melange e l’Hype Grey con rivestimenti in pelle grigio-verdi. Qui, poi, trova spazio il sistema infotainment firmato PSA con schermo touchscreen da 9”, provvisto di Connect Nav con funzione Mirror Screen, servizi Connect Assist, ricarica wireless per lo smartphone e compatibilità con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay.

Lato motorizzazioni, invece, nulla di nuovo: in gamma, infatti, i clienti della Citroen C3 Aircross 2021 troveranno il benzina 1.2 PureTech da 110 o 130 cavalli e il turbo-diesel 1.5 BlueHDi da 110 o 120 CV, con le versioni top di gamma provviste di cambio automatico EAT6 su trazione esclusivamente anteriore. Leggero affinamento, infine, per il pacchetto ADAS con 12 sistemi di assistenza alla guida, tra i quali figurano l’Head-up display, l’Active Safety Brake, il Park Assist, la telecamera per la retromarcia con Top Rear Vision, le funzioni Keyless Access & Start e il Grip Control con Hill Descent Assist. I prezzi? La casa francese non li ha ancora ufficializzato: vi terremo aggiornati appena li sapremo.