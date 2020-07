Nuova Citroen C4: il primo urban crossover diventa elettrico

L'arrivo della nuova Citroen C4 coincide con quello della propulsione elettrica che prende un motore da 136 CV e 260 Nm alimentato da una batteria da 50 kWh che garantisce un'autonomia di circa 350 km nel ciclo Wltp, di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi

Citroen C4 è stato il veicolo che ha inaugurato il settore degli urban crossover che tanto bene ha portato al brand francese. Ora la vettura si rinnova negli interni, negli esterni, ma soprattutto nelle motorizzazioni con l’arrivo della versione 100% elettrica.

Nuova Citroen C4: le caratteristiche

Citroen C4 è arrivato alla sua terza generazione e questo coincide con una grandissima novità: l’arrivo della propulsione elettrica che prende un motore da 136 CV e 260 Nm alimentato da una batteria da 50 kWh che garantisce un’autonomia di circa 350 km nel ciclo Wltp, di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi. La ricarica può variare dai 30 minuti delle colonnine da 100 kW (per avere l’80% di energia) alle 24 ore che occorrono con una presa domestica. Inoltre, verranno messe in catalogo anche le versioni a benzina Puretech (con potenze di 100, 130 e 155 CV) e diesel BlueHDi (da 110 a 130 CV).

Le dimensioni sono da vettura compatta (la lunghezza è di 4,36 metri con un passo di 2,67 metri) ma offre comunque un bagagliaio con 380 litri di capacità di carico che arriva a 1.250 litri ribaltando gli schienali dei sedili posteriori. Per avere una vettura tagliata sui propri gusti, è possibile scegliere tra 31 diverse varianti, sei interni e diversi design dei cerchi di lega da 16, 17 e 18 pollici. La vettura si caratterizza anche per la presenza di grandi superfici vetrate, materiali chiari per la parte superiore degli interni e la presenza del tetto di vetro che fa entrare tanta luce nell’abitacolo I sistemi di assistenza alla guida è di livello 2, mentre quello dell’infotainment prevede uno schermo da 10″ cn servizi di connessione come Smart Pad Support.

“La nuova C4 è stata ispirata dai nostri clienti, e diventerà un punto di riferimento nel cuore del mercato europeo, quello delle family car, che è parte del nostro Dna. In questo segmento abbiamo venduto 12,5 milioni di vetture” ha detto Vincent Cobee, responsabile del brand Citroen.