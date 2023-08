Nuova Fiat Panda elettrica in vendita a meno di 25mila euro

La vettura dovrebbe essere prodotta in India e secondo indiscrezioni avrà una motorizzazione elettrica da 100 Cv di potenza per un'autonomia fino a 400 km

Il gruppo Stellantis sta vivendo un periodo decisamente vivace con tante novità in arrivo tutte accomunate da un fattore: i motori elettrici che saranno montati non solo su Cinquecento, ma anche Seicento, Topolino e Panda che sarà proposta a un prezzo davvero interessante.

Stellantis produce in India la Panda elettrica ed economica

A dirlo è stato l’amministratore delegato Stellantis, Carlos Tavares, ai microfoni di Autocar: “Le norme Euro 7 mettono a rischio la nuova Panda. Ora c’è bisogno di vetture elettriche realmente convenienti“. L’intenzione del gruppo Stellantis non quella di posizionare il nuovo modello in concorrenza con la serie di citycar di segmento B in arrivo nel 2024, tra cui la Renault 5 e la Volkswagen ID.2, ma andare al di sotto della loro soglia di prezzo minimo indicata in 25.000 euro, in linea con la Dacia Spring che viene prodotta in Cina, nella stessa fabbrica della Renault KZ-E dedicata al mercato locale, su una piattaforma dell’Alleanza sviluppata con Nissan.

In oriente, ma in India, Stellantis realizza la Citroen e-c3 e dovrebbe essere costruita anche la Panda che avrà così un prezzo contenuto. Secondo indiscrezioni, la motorizzazione elettrica dovrebbe disporre di 100 Cv di potenza mentre la batteria da 50 kWh sarebbe sufficiente ad un’autonomia di percorrenza fino a 400 km, con sistema di ricarica rapida fino a 100 kW di potenza.