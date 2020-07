Nuova Hyundai Santa Fe 2020: motori e dotazioni di serie

Nuova Hyundai Santa Fe si caratterizza per linee più muscolose e interni più tecnologici. Tutte nuove anche le motorizzazioni diesel e full hybrid. Dall'anno prossimo in arrivo anche la soluzione plug-in hybrid

Si dovrà attendere la fina dell’estate 2020 per avere nelle concessionarie la nuova Hyundai Santa Fe, ma il modello ripagherà l’attesa arrivando con un carico di importante novità, che vanno dagli esterni agli interni passando per le motorizzazioni che hanno subito una vera e propria rivoluzione.

Hyundai Santa Fe 2020: le caratteristiche

Hyundai Santa Fe 2020 nasce su una piattaforma completamente nuova e a livello estetico presenta un importante upgrade che prevede una nuova calandra a nido d’ape dall’effetto tridimensionale, gruppi ottici con le luci diurne a LED a forma di T e nuova piastra di protezione nella quale sono alloggiate le prese d’aria. L’aspetto complessivo della vettura è più solido e muscoloso grazie a passaruota maggiorati e ai cerchi in lega da 20 pollici con in nuovo disegno. Internamente, si ha la sensazione di essere su un’auto molto moderna grazie al grande schermo digitale da 12,3″ che racchiude il quadro strumenti e al display touch da 10″ posto al centro del cruscotto. In casa Hyundai hanno riprospettato anche il tunnel centrale che racchiude anche il selettore a pulsante del cambio automatico e la manopola del Terrain Mode. Il bagagliaio passa da una capienza di 625 litri a 634 litri.

Coem abbiamo detto in apertura, le sorprese sono anche sotto il cofano. La nuova Santa Fe sarà disponibile col nuovo motore turbo diesel 2.2 Smartstream, alleggerito grazie al basamento in alluminio, disponibile con trazione anteriore o integrale, capace di erogare una potenza massima di 202 CV e una coppia massima di 440 Nm. A questo si affianca, per la prima volta, una soluzione full hybrid basato su un propulsore 1.6 turbo benzina e un motore elettrico da 59 CV alimentata da batterie agli ioni-litio da 1,49 kWh: la potenza di sistema è pari a 230 CV, mentre la coppia massima è di 350 Nm. Dal 2021 arriverà la versione plug-in hybrid a trazione integrale, sempre basata sul 1.6 turbo, ma accoppiato da un motore elettrico da 90 CV.