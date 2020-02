Nuova KIA Sorento 2020, spazio allo stile con ibrido ed AWD

La nuova KIA Sorento 2020 è tra le novità più interessanti del Salone di Ginevra. Si presenta con un design inedito, tanto spazio ed il plus del mild-hybrid con trazione integrale

La nuova KIA Sorento 2020 è pronta a calcare il palco del Salone di Ginevra. Il SUV coreano è stato anticipato da diversi trailer che ne mostrano le forme squadrate ed imponenti, oltre all’abitabilità per 7 passeggeri grazie alla terza fila di sedili disponibile tra gli optional. In termini stilistici la nuova Sorento mette in mostra linee completamente nuove, a cominciare dai gruppi ottici frontali e la griglia ad unirli e continuando con le forme squadrate del posteriore.

Si parte con il 2.2 CRDi

In termini di motorizzazioni, KIA Sorento dovrebbe schierare ai blocchi di partenza il ben collaudato Diesel CRDi 2.2 litri con 200CV di potenza (almeno è così nella versione uscente) che potrebbe essere dotato di batteria da 48V per consentire l’omologazione mild-hybrid. In seguito è lecito aspettarsi un ibrido più sostanzioso ed una versione -più costosa e raffinata- con ricarica plug-in ed autonomia in elettrico di circa 50Km.

Da dare per certa anche l’opzione dell’AWD, come da tradizione per il brand per l’alto di gamma. Inutile dire poi che l’auto metterà a disposizione del guidatore raffinati sistemi elettronici per la guida autonoma (di livello 2, che richiede esclusivamente di tenere le mani sul volante in autostrada) e tutta la connettività a cui ci ha abituati negli ultimi anni, con Apple CarPlay ed Android Auto che girano senza incertezze sui generosi display dell’infotainment.

Per quanto riguarda i prezzi KIA non ha voluto dichiarare nulla, ma è lecito aspettarsi una cifra attorno ai 50.000€ per le versioni offerte in fase di lancio che comprendono i 7 anni di garanzia che il brand coreano garantisce per tutte le proprie vetture.

Non resta che attendere pazientemente fino al prossimo 2 marzo, quando il Salone di Ginevra aprirà le sue porte alla stampa.