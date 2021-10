Nuova Mazda 6: la prossima generazione è attesa nel 2022

Il prossimo Model Year della berlina Mazda 6 debutterà l'anno prossimo con un'estetica molto vicina a quella del Vision Coupé Concept del 2017

La Mazda 6 è una berlina di classe premium in circolazione dal lontano 2002 e che, da ormai quasi dieci anni, è presente a listino con una terza generazione che sicuramente sente sulle spalle il passare del tempo. Una vettura che nei piani della Casa giapponese otterrà nuova linfa vitale a partire dall’anno prossimo, quando il futuro Model Year 2022 debutterà sui più importanti mercati internazionali. Ciò avverrà entro il primo semestre, con importanti novità sia estetiche che di… contenuti.

L’aggiornamento più evidente sarà, appunto, quello del suo look: secondo le ultime voci di corridoio, la prossima Mazda 6 potrà contare su delle linee morbide e sinuose molto simili a quelle del Vision Coupé Concept del 2017, dalle quali però si differenzierà per un disegno diverso della griglia frontale e per il fatto che la carrozzeria sarà a quattro porte anzichè a due.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, il futuro MY2022 della Mazda 6 dovrebbe virare verso una piattaforma a sei cilindri con alimentazione a gasolio e sistema di elettrificazione mild-hybrid a 48V e un’altra sempre a sei cilindri ma a benzina, probabilmente poi utilizzata per dar vita a una variante di tipo plug-in hybrid. La trazione? Rigorosamente al posteriore, anche se la speranza della AWD su tutte e quattro le ruote non è un’ipotesi da scartare: ne sapremo di più solamente nei prossimi mesi.