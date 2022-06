Nuova Mercedes GLC: la seconda generazione è solo ibrida, anche plug-in

La Casa della Stella presenta la nuova versione della GLC, tutta nuova sia fuori che dentro... oltre che sotto il cofano, dove si trovano solo motorizzazione elettrificate mild o plug-in hybrid

Dopo i vari teaser e le foto inedite, è giunto il momento di scoprire ufficialmente la Nuova Mercedes GLC: il marchio tedesco ha infatti presentato in questi giorni la seconda generazione di questo SUV, che cambia in maniera sostanziale a partire dalle forme della sua carrozzeria fino alla dotazione di bordo… senza dimenticare le motorizzazioni, tutte elettrificate con tecnologia ibrida “mild” e plug-in hybrid. Quando sarà disponibile nei concessionari? I pre-ordini partono dalla metà di giugno, mentre le consegne scatteranno alla fine dell’estate. Ma andiamo con ordine…

MERCEDES GLC 2022: MUSCOLOSA, MA ANCHE ELEGANTE

Partiamo dal design: la nuova Mercedes GLC 2022 si distingue dalla precedente generazione innanzitutto per le dimensioni, più importanti grazie a una lunghezza di 4,71 metri (+ 6 cm), un’altezza da terra ridotta di 4 mm e un passo che ora arriva a 2.800 millimetri. Anche le carreggiate sono state modificate e allargate, con quella anteriore pari a 1,63 metri e quella posteriore di 1,64 metri con il risultato di una maggiore stabilità su strada anche nelle condizioni più difficili. L’aumento delle proporzioni, inoltre, le garantisce un volume di carico più importante pari a 600 Litri con tutti i sedili in posizione – il che equivale a un aumento di 50 Litri rispetto alla prima GLC.

Questa trasformazione, però, non ha comportato uno stravolgimento delle forme possenti della carrozzeria, che rimane sempre muscolosa sia all’avantreno che al retrotreno. Davanti, per esempio, i gruppi ottici LED High Performance (i Digital Light della Classe S sono opzionali) si connettono alla mascherina centrale cromata, mentre dietro le luci presentano un’elegante firma tridimensionale che esalta le forme assieme alle protezioni specifiche e ai due terminali laterali dell’impianto di scarico.

Lateralmente sono poi presenti delle spigolature più evidenti che mettono in evidenza i giganteschi passaruota, dove trovano posto i cerchi in lega nelle misure da 18 fino a 20 pollici. Il risultato di queste modifiche? Un miglioramento anche a livello di aerodinamica, con un Cx di resistenza all’avanzamento che passa da 0,31 a 0,29: in questo modo i flussi dell’aria sono più efficienti nel loro passaggio sulla carrozzeria, il che significa anche consumi più contenuti durante la marcia.

MERCEDES GLC 2022: ORA C’E’ L’MBUX CON SCHERMO VERTICALE

E’ passando nell’abitacolo, tuttavia, che l’appassionato potrà notare il notevole salto di qualità progettato dalla Casa della Stella a tre punte: la nuova Mercedes GLC 2022, infatti, eredita quanto già visto sulla Nuova Classe C a partire dal Digital Cockpit con schermo da 12,3” che si abbina all’infotainment MBUX provvisto di display verticale a sbalzo con diagonale da 11,9 pollici – tra l’altro leggermente inclinato verso il guidatore per una migliore lettura delle informazioni durante la marcia.

Molto pregiati i rivestimenti di plancia e sedili, personalizzabili nei minimi dettagli con tutti i pacchetti dedicati messi a disposizione dal listino Mercedes secondo i sei allestimenti presenti in gamma: Advanced, AMG Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced Plus, AMG Premium, AMG Premium Plus. Per quanto riguarda le tecnologie di bordo, invece, l’attenzione è puntata sul pacchetto ADAS che è stato perfezionato e aggiornato con sistemi di aiuto alla guida più precisi ed efficienti anche in caso di situazioni di emergenza.

Il sistema Distronic per la regolazione della distanza di sicurezza, ad esempio, ora reagisce in caso di veicoli fermi sulla carreggiata fino alla velocità di 100 km/h, mentre il rilevamento della corsia e quello della segnaletica stradale sono ora in grado di funzionare in sinergia con la telecamera esterna con angolo di visuale di 360°, tramite la quale vengono individuati (tra gli altri) anche i cartelli dei cantieri stradali. A richiesta, infine, sono presenti il Park Assist e la funzione di visualizzazione virtuale del movimento delle ruote anteriori – quest’ultima molto utile quando è il momento di percorrere tratti in fuoristrada.

MERCEDES GLC 2022: NON DISDEGNA L’OFFROAD

Da un punto di vista prettamente meccanico, la nuova Mercedes GLC 2022 introduce come novità rispetto alla precedente generazione lo schema delle sospensioni rispettivamente a quattro bracci (all’anteriore) e multilink (al posteriore) assieme gli ammortizzatori a controllo elettronico, che aiutano a migliorare il livello di comfort in tutte le condizioni di guida.

Come optional, inoltre, sono previsti l’esclusivo asse posteriore sterzante in abbinamento allo sterzo a rapporto variabile con angolo di sterzata ridotto fino a 4,5 gradi, oltre al pacchetto specifico Offroad che include diverse protezioni specifiche per il sottoscocca e un’altezza da terra maggiorata di 20 mm rispetto all’assetto di base.

MERCEDES GLC 2022: GAMMA MOTORI TOTALMENTE ELETTRIFICATA

Vediamo ora la gamma motori: in questo caso il taglio con il passato è stato netto, perchè la Nuova Mercedes GLC 2022 sarà acquistabile esclusivamente con propulsori a quattro cilindri da 2.0 Litri di cilindrata (benzina e diesel) provvisti di elettrificazione, sia mild-hybrid a 48V con starter-alternatore integrato (ISG) sia plug-in hybrid con unità elettrica supplementare da 100 kW (136 CV) e 440 Nm e pacco batterie da 31,2 kWh che promette fino a 100 km di autonomia in modalità full-electric.

Le versioni con elettrificazione “mild” saranno chiamate, nell’ordine, GLC 200 4Matic (204 CV), GLC 300 4Matic (258 CV) e GLC 220d 4Matic (197 CV a gasolio) e potranno sfruttare tutte le principali funzionalità del piccolo motore elettrico da 23 CV aggiuntivi messo a disposizione dell’unità principale, tra le quali il “veleggiamento” a velocità costante, il recupero dell’energia in frenata e un maggiore spunto durante le fasi di accelerazione.

Le ibride “alla spina”, invece, saranno conosciute con le sigle GLC 300e 4Matic (313 CV), GLC 400e 4Matic (381 CV) e GLC 300 de 4Matic (335 CV a gasolio): il passaggio tra le varie modalità di guida disponibili a bordo sarà completamente automatico e gestito dal computer di bordo, mentre la ricarica del pacco batterie potrà avvenire direttamente con il caricatore di bordo in corrente continua da 60 kW – che promette un ripristino completo dell’energia in appena 30 minuti.