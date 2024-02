Nuova MINI Countryman C 2024 prova su strada, motori e dotazioni

MINI Countryman C e John Cooper Works ALL4 MY2024

Più bella, più grande, più ricca di soddisfazioni e quindi maggiore divertimento a bordo della nuovissima MINI Countryman, uscita di corsa dal tunnel digitale di Firenze, dov’è stata presentata a livello nazionale. Ed è proprio dentro questo rifugio scavato dai fiorentini durante la guerra per ripararsi dalle granate – e oggi finalmente rimesso in sesto dopo l’abbandono e riadattato a contenitore di eventi – che è stata svelata in ogni particolare la nuova “creatura” del gruppo BMW, un vero gioiello non soltanto per appassionati del Marchio, ma anche per tutti coloro che hanno una famiglia da trasportare e vogliono farlo divertendosi alla grande.

E sì perché la nuova Countryman è sicuramente più ampia e spaziosa, ma rimane sempre con appiccicato addosso la spirito MINI, quello della vettura scattante e divertente in ogni occasione.

Dopo qualche anno di silenzio dunque la MINI è ritornata con due nuovissimi e inediti modelli, che faranno sicuramente scalpore. Il primo è una Countryman “normale”, denominata “C”, con un motore 3 cilindri a benzina che con 1.499cc. sviluppa 170 cavalli; il secondo è la potente John Cooper Works ALL4, che arriva a ben 300 cavalli con un propulsore 4 cilindri da 1.998cc. Una “belva” con la quale ci vuole una certa pratica per riuscire a domarla, facendola sempre galoppare con una coppia di ben 400 Nm tra i 2.000 e i 4.500 giri al minuto. Un divertimento Premium impareggiabile, che vale tutti i 51.000 euro che servono per comprarla.

Abbiamo sperimentato alla grande la Countryman C fra le colline del Chianti, in Toscana, sia sulle classiche strade asfaltate tutte curve continue, una opposta all’altra, con un breve rettilineo di soli 200 metri in 8 km, sia sui classici sterrati veloci, usati anche in parte dalla celebre corsa ciclistica L’Eroica: su alcuni si trottava alla grande facendo un enorme polverone dietro di noi, su altri, strapieni di sassi e pietre emergenti dalla terra, si galleggiava in scioltezza. Ebbene, con un volante davvero preciso, un telaio dinamico, l’altezza da terra di 202mm e un handling da urlo, la vettura in prova ha tirato fuori tutte le sue capacità di veicolo super sicuro e pronto a farsi strapazzare, infondendo nel guidatore, come pure nel passeggero, un divertimento davvero unico.

Intelligente poi la tecnologia sperimentata, che non permetteva di uscire dalle curve strette in salita sull’asfalto con un grip da rallista, modulando invece la coppia a livelli di estrema sicurezza. Insomma, una vettura che ti mette a tuo agio in ogni occasione, anche quando vorresti strafare tirandole il collo.

Dimensioni e dettagli nuova MINI Countryman 2024

Simpatica, divertente e guidabilissima nonostante pesi e dimensioni accentuate rispetto al precedente modello: 13cm più lunga e 8cm più alta. Da notare che il modello base accelera in 8,3″ da 0 a 100 e raggiunge una velocità massima di 212 km/h. Con 280 Nm di coppia e l’efficiente tecnologia TwinPower Turbo, la vettura dispone anche della tecnologia mild hybrid integrata, che viene utilizzata per recuperare l’energia di frenata e supporta il motore a combustione interna durante le accelerazioni con una potenza di trazione elettrica di 14 kW, in modo da ridurre consumi ed emissioni. Per la nuova MINI Countryman C sono disponibili cerchi in lega leggera in diversi design, con dimensioni da 17 a 21″.

Ma ciò che ci ha maggiormente entusiasmato è stato il modello di punta di MINI Countryman, dall’aspetto potente e dalle altissime prestazioni: la nuova John Cooper Works ALL4. E’ dotata di un motore super potente e della trazione integrale, per godere di una gioia esponenziale alla guida. Con una motorizzazione a 4 cilindri da 2 litri, la nuova MINI JCW Countryman rappresenta una inconfondibile e ineguagliabile esperienza di guida. La nuova generazione della spaziosa vettura tuttofare è cresciuta notevolmente e offre ancora più spazio, comfort e sicurezza, ed è diventata anche molto abile nei percorsi fuori strada.

Test drive MINI Countryman 2025

L’abbiamo testata su un percorso misto lungo la strada provinciale 202 Chiantigiana e di rientro a Firenze sulla 4 corsie da Siena al casello di Impruneta dell’autostrada A1 fino a Scandicci, per concludere il test drive in città nei pressi della stazione. La nostra vettura nera con tetto e specchietti rossi ci ha fatto davvero divertire, soprattutto con le magiche levette del cambio al volante, che ci hanno permesso di schizzare via ovunque veniva individuato un pertugio nell’intenso traffico di metà pomeriggio. Una potenza scattante, al limite del decollo, ci ha continuamente entusiasmato, grazie a una tecnologia davvero Premium e agli indispensabili ADAS di sicurezza.

Ah, dimenticavo, grazie anche al grande schermo circolare centrale, classico di MINI (un display OLED da una spanna di diametro), pure lui aumentato di diametro e di contenuti. Seconda dimenticanza: le modalità di guida Normale, Trail per il fuoristrada e infine quella più gettonata: la Go-Kart Mode, che solo dal nome puoi immaginarti che cosa di interessante e coinvolgente riesce a metterti a disposizione.