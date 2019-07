Nuova Nissan Juke 2020: tutto quello che sappiamo sulla seconda generazione

La nuova Nissan Juke sfrutterà la piattaforma Cmf utilizzata anche per la Renault Clio 5 e per la seconda generazione della Captur con qui condividerà la nuova gamma propulsori che vedrà l'introduzione del modello ibrido plug-in

Adesso è ufficiale: la seconda generazione della Nissan Juke farà il suo debutto il prossimo 3 settembre e intorno al piccolo SUV cresce l’attesa per scoprire tutte le novità che saranno introdotte.

Nissan Juke: il debutto si avvicina

A oltre nove anni dall’uscita del primo modello, Nissan è pronta a rinnovare la Juke e dopo le tante voci, la casa ha annunciato la presentazione ufficiale per il prossimo 3 settembre, a pochi giorni dopo al Salone di Francoforte, attraverso il lancio di un primo teaser. Per ora Nissan ha deciso di mostrare solo un piccolo dettaglio della parte frontale della Juke, mentre per avere più immagini (e più informazioni) si dovrà attendere la data della presentazione.

In linea di continuità con la prima serie, anche questa nuova generazione avrà i gruppi ottici su due livelli, ma completamente totalmente rivisti nel design e ora dotati di tecnologia Led: quello superiore non si allunga più verso l’abitacolo ma diventa un baffo sottile, mentre quello inferiore da circolare si fa più ovale e integra un elemento in tre parti che si allunga dalla sezione centrale. La nuova Juke sfrutterà la piattaforma Cmf utilizzata anche per la Renault Clio 5 e per la seconda generazione della Captur con qui condividerà la nuova gamma propulsori che vedrà l’introduzione del modello ibrido plug-in accanto ai classici benzina e diesel.