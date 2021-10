Nuova Opel Astra 2022: aperti gli ordini in Italia da 24.500 Euro

Tre motorizzazioni (benzina, diesel e ibrida plug-in) e cinque allestimenti, dalla base "Edition" fino alla più completa e raffinata "Ultimate"

A tre mesi di distanza dalla sua presentazione ufficiale, la nuova Opel Astra 2022 è ora ordinabile in Italia: la nuova generazione della berlina tedesca arriverà in tutti i concessionari europei a partire dai primi mesi dell’anno nuovo, con un listino che propone complessivamente tre motorizzazioni (benzina, diesel e ibrida plug-in) e cinque allestimenti – chiamati nell’ordine Edition (la base), Elegance, Business Elegance, GS Line e Ultimate.

Per quanto riguarda i propulsori, la nuova Opel Astra 2022 attaccherà il mercato italiano innanzitutto con un 1.2 Litri turbo-benzina declinato nelle potenze di 110 e 130 cavalli: il primo potrà essere equipaggiato con il solo cambio manuale a sei marce, mentre il secondo anche con quello automatico a otto rapporti. A seguire ci sarà posto per un 1.5 turbo-diesel da 130 CV (a scelta sempre a doppia trasmissione), così come per l’attesa powertrain 1.6 Plug-in Hybrid da 180 cavalli capace di garantire un’autonomia in “full-electric” fino a 60 km.

Lato allestimenti, si parte con la entry-level Edition che include di serie i cerchi in lega da 16”, l’avviamento Keyless, il display touchscreen da 10” per l’infotainment, il volante multifunzione in pelle e il Safety Pack con frenata automatica di emergenza, cruise control e limitatore di velocità, mantenimento della corsia e sistema di riconoscimento della segnaletica stradale. A seguire troviamo la Elegance, che aggiunge l’Active cruise control, i cerchi da 17”, l’Ambient Lighting, il sedile guidatore AGR, il navigatore, la radio DAB e l’hotspot Wi-Fi, assieme alla Business Elegance che si distingue per il volante riscaldabile.

Completano l’opera la GS Line, caratterizzata da alcuni tratti estetici esclusivi come il tettuccio nero a contrasto, e la top di gamma Ultimate, che mette sul piatto i cerchi da 18”, i gruppi ottici Pixel Matrix LED e il sistema Intelli-Drive con Active cruise control e funzione Start&Stop. I prezzi? Il listino ufficiale parte da 24.500 Euro, ma per tutti i dettagli vi lasciamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

OPEL ASTRA MY2022

1.2 benzina 110 CV

Allestimento Edition – 24.500 Euro

Allestimento Elegance – 26.500 Euro

1.2 benzina 130 CV

Allestimento Edition – 25.300 Euro

Allestimento Elegance – 27.300 Euro

Allestimento Business Elegance – 28.800 Euro

Allestimento GS Line – 28.800 Euro

Allestimento Ultimate – 34.300 Euro

1.5 diesel 130 CV

Allestimento Edition – 27.300 Euro

Allestimento Elegance – 29.300 Euro

Allestimento Business Elegance – 30.800 Euro

Allestimento GS Line – 30.800 Euro

Allestimento Ultimate – 36.300 Euro

1.6 Hybrid 180 CV