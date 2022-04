Nuova Opel Astra 2022: online la campagna promozionale dell’ibrida plug-in

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è il nuovo brand ambassador della Opel Astra 2022, provvista di motorizzazione ibrida plug-in

Quando le parole non servono, ma bastano le immagini e le emozioni… La Nuova Opel Astra di sesta generazione è ormai disponibile già da diversi mesi presso le concessionarie ufficiali, con prezzi che partono da 24.500 Euro e arrivano fino a quota 42.300 Euro nel caso della versione più interessante, quella ibrida a tecnologia plug-in, nell’allestimento top di gamma Ultimate.

E’ proprio quest’ultima che ora ha il compito di rinvigorire l’offerta commerciale della berlina della Casa del Fulmine, attraverso una campagna promozionale ad-hoc caratterizzata dallo slogan “Nuova Opel Astra: Le parole non servono” nella quale la si può ammirare da diverse angolazioni e con il tipico sound proveniente dalla powertrain a zero emissioni con pacco batterie agli ioni di litio di supporto al motore principale. Testimonial e nuovo brand ambassador è Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool che ha definito il suo design “da Champions League” consigliando poi di partecipare al prossimo porte aperte del 7 maggio per scoprirne tutte le caratteristiche più emozionanti. Farete la fila anche voi in concessionaria?