Nuova Opel Astra Sports Tourer 2022: il fulmine tedesco diventa station-wagon

La celebre Opel Astra di sesta generazione viene presentata oggi anche in versione famigliare con motori benzina, diesel e ibridi plug-in

La nuova Opel Astra 2022 è tra noi già da qualche mese: ve l’abbiamo presentata ufficialmente lo scorso luglio in versione “hatchback” e ora è giunto il momento di togliere i veli a quella per le famiglie numerose, chiamata (come da tradizione) Sports Tourer e contraddistinta da dimensioni più generose e da un maggior spazio a bordo per passeggeri e bagagli.

Basata sulla ben collaudata piattaforma EMP2 (la stessa della Peugeot 308), la nuova Opel Astra Sports Tourer 2022 mette sul piatto una lunghezza di 4,64 metri (60 mm in meno rispetto alla passata generazione), una larghezza di 1,86, un’altezza di 1,48 e un passo di 2,73 metri, il quale è più lungo di 70 millimetri se confrontato con quello della cinque porte. Con queste caratteristiche anche la capacità del bagagliaio è cresciuta, con un minimo di 608 Litri e un massimo di 1.634 nel caso in cui si decida di abbattere il divanetto posteriore.

Scheda tecnica alla mano, questi valori calano leggermente nel caso si prenda in considerazione la motorizzazione ibrida plug-in presente a listino, a causa della presenza del pacco batterie sotto al pianale: entrando nello specifico, la capacità varia da 548 a 1.574 Litri ma non influisce sulla presenza di un’altezza di carico rispetto al terreno di 60 cm e del portellone ad apertura/chiusura elettrica. Il ripiano mobile “Intelli-Space” a doppia altezza regolabile a mano e inclinazione a 45 gradi, invece, è un esclusiva delle versioni endotermiche a benzina e diesel, mentre il kit anti-foratura ora trova posto in un vano facilmente accessibile dietro i sedili posteriori.

Abbiamo parlato di gamma motori e infatti la nuova Opel Astra Sports Tourer attaccherà il mercato dai primi mesi del 2022 in tre motorizzazioni differenti: si parte dai turbo-benzina PureTech 1.2 Litri a tre cilindri da 110 e 131 cavalli per proseguire con il solo turbo-diesel 1.5 Litri da 131 CV, in abbinamento al tradizionale cambio manuale a sei marce oppure all’opzionale (solo per le versioni più potenti) automatico a otto rapporti. La ciliegina sulla torta, come anticipato, è tuttavia quella a tecnologia ibrida plug-in, composta da una powertrain con 1.6 turbo-benzina declinato nelle due versioni da 180 e 225 CV complessivi a trazione anteriore.

Per quanto riguarda l’estetica, invece, la nuova Opel Astra Sports Tourer 2022 conferma quanto già visto sul modello “hatchback” con un anteriore in cui trovano posto gli ultimi canoni stilistici scelti dalla Casa del Fulmine, con l’Opel Vizor in abbinata all’Opel Blitz al centro del frontale e ai gruppi ottici adattivi a LED con tecnologia Intelli-Lux. E’ il posteriore, tuttavia, a fare la differenza sulla station-wagon tedesca, che prepara il terreno a un retrotreno con sbalzo praticamente verticale attraverso un tettuccio nero a contrasto con la carrozzeria parallelo al pianale ed equipaggiato con delle barre porta-tutto a finitura cromata.

All’interno dell’abitacolo la somiglianza con la cinque porte è ancora più evidente: la plancia Pure Panel è sostanzialmente la stessa e mette a disposizione un doppio schermo touchscreen da 10 pollici in formato ultra-wide tramite il quale visualizzare non solo i dati utili del digital cockpit, ma anche le principali funzionalità del sistema infotainment. Più tradizionale il climatizzatore con comandi fisici, che completa un pacchetto in cui sono inoltre previsti l’head-up display (a richiesta) e i sedili anteriori con certificazione AGR: se si opta per i rivestimenti in pelle Nappa, questi offrono le funzioni di ventilazione e massaggio per il guidatore insieme al riscaldamento per entrambe le file dei passeggeri.