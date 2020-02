Nuova Opel Corsa, provati su strada i nuovi fari IntelliLux LED matrix

La prossima generazione di Opel Corsa con i fari anteriori IntelliLux LED® matrix che non abbagliano gli altri automobilisti e i fari anteriori con LED che consumano meno energia è un'autentica rivoluzione

La sesta generazione di Opel Corsa è sorprendente e innovativa proprio come le cinque generazioni che l’hanno preceduta. Una storia di successi che risale al 1982, quando nello stabilimento spagnolo di Saragozza iniziò la produzione di quest’auto che ad oggi è stata venduta in oltre 13,7 milioni di unità. Numeri travolgenti che riguardano da vicino anche l’Italia, dove sono state venduti ben 1,6 milioni di esemplari della piccola tedesca. La nuova generazione di Corsa offre tecnologie molto avanzate, numerosi sistemi di assistenza alla guida e tanta connettività, ma la vera novità è rappresentata dai nuovi fari anteriori attivi IntelliLux LED® matrix che non abbagliano gli altri automobilisti. Questi efficaci fari erano prima disponibili solo su auto di segmenti superiori.

Al di fuori delle aree urbane, i fari anteriori a matrice inseriscono automaticamente gli abbaglianti. Gli otto elementi LED sono gestiti mediante un’avanzata telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano continuamente il fascio di luce alle situazioni del traffico e all’ambiente circostante. Le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti a noi vengono semplicemente e automaticamente “tagliate fuori” dal fascio di luce, eliminando l’abbagliamento, mentre chi guida Opel Corsa ha sempre gli abbaglianti al massimo. In questo modo il guidatore di Opel Corsa si avvantaggia di una visibilità notturna ottimale e dispone così di più tempo per evitare potenziali incidenti con oggetti, animali od ostacoli improvvisi.

Opel Corsa e il test drive notturno a San Siro

Un conto è parlarne un conto è provarli su strada e resterete decisamente impressionati come è successo a noi provandola la nuova Opel Corsa di notte lungo i quartieri meno illuminati di Milano e dintorni. A dire il vero la partenza è stata molto illuminata dai fari dello Stadio San Siro che ospitava l’attesa partita Milan – Juventus che si svolgeva giusto a pochi passi dal ristornate che ha ospitato la conferenza stampa ed il punto di arrivo e partenza della prova su strada…

Apprezzata la maneggevolezza per uscire dal traffico congestionato dei tifosi, siamo poi stati felici di allontanarci dalle luci per assaporare la fluidità della vettura e la sua illuminazione a Led che si attiva a partire dai 40 orari e quindi necessità di strade scorrevoli. Affrontare percorsi che di solito creano timore per l’assenza di illuminazione pubblica in perfetta tranquillità giustifica appieno la spesa dei 600 euro richiesti. Davvero comodo anche l’automatismo attraverso cui non si ha più timore di accecare il povero automobilista che incrociamo, così come avere un vantaggio di quasi 2 secondi rispetto alla illuminazione tradizionale che ti consente anche di avere il tempo di rallentare se trovi sul ciclio della strada un pedone o un ciclista magari anche un animale selvatico che se investito potrebbe causare anche un incidente stradale.

Insomma tanti vantaggi che giustificano questo investimento che solo Opel Corsa offre su una citycar popolare con un prezzo d’accesso ragionevole ed abbordabile con ben tre soluzioni di alimentazione: benzina, gasolio e la nuova fantastica elettrica.

L’illuminazione rimane infatti sempre massima tutto intorno alle vetture che vengono incontro o a quelle che si seguono. Le altre vetture vengono seguite da un cono d’ombra creato spegnendo automaticamente segmenti successivi dei fari a matrice di Led. Il massimo della visibilità senza bisogno di accendere e spegnere manualmente gli abbaglianti, tutto avviene automaticamente. Una illuminazione notevolmente migliorata in condizioni di visibilità ridotta, come durante la notte, va a vantaggio anche del comfort di guida, soprattutto per tutti coloro che percepiscono come disagevole la guida in queste condizioni. Ciascun faro consuma solo 13 Watt in modalità anabbagliante, con un risparmio di energia dell’81% rispetto ai fari alogeni. Grazie alla speciale tecnologia dei riflettori, anche i fari anteriori con LED trasformano la notte in giorno.

Immancabili e assai numerosi sistemi di assistenza alla guida d’avanguardia, che permettono di guidare con maggiore sicurezza e relax; tutti sono basati sulla telecamera e sulla tecnologia radar. Il Riconoscimento cartelli stradali rileva i cartelli grazie alla nuova e avanzata telecamera anteriore e il sistema di navigazione è ora in grado di rilevare più informazioni, come ad esempio i segnali con LED, che vengono poi visualizzate sullo schermo. Oltre a emettere un segnale lampeggiante, il Sistema di mantenimento della corsia di marcia applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia. Il sistema trasmette sul quadro strumenti un ulteriore Allerta in caso di abbandono involontario della corsia di marcia. L’Allerta angolo cieco laterale utilizza i sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriori e posteriori per avvisare il guidatore della presenza di oggetti in movimento negli angoli ciechi sui due lati e dietro la vettura. Un simbolo si accende nello specchietto retrovisore esterno del lato in questione.

Opel Corsa offre inoltre di serie un sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar (Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti). Il sistema riduce la velocità della vettura di max 50 km/h per evitare l’impatto o ridurne la forza. In funzione della velocità, il sistema può identificare veicoli, pedoni, biciclette e motociclette.

L’infotainment della nuova Opel Corsa va dai sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici all’impianto top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch HD a colori da 10 pollici. Leggermente inclinati verso il guidatore, questi sistemi sono posizionati nella plancia in modo da assicurare un’ergonomia ottimale. I sistemi Multimedia sono compatibili con Android Auto e Apple CarPlay e sono dotati di riconoscimento vocale. Gli smartphone compatibili possono essere ricaricati in modalità wireless nella console centrale. Corsa e Corsa-e offrono inoltre il nuovo servizio di Opel Connect con funzioni utili, come la Navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall). Premendo il tasto rosso si può ottenere aiuto nel giro di pochi secondi. Se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente.

Insomma Opel Corsa ci convince sia di giorno che di notte!