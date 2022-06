Nuova Peugeot 308 SW: debutta in Italia durante le Unique Nights

La versione a "passo lungo" della Peugeot 308 è pronta ad attaccare il mercato italiano e lo farà durante le tre aperture straordinarie di giugno dei concessionari fino alle 21 di sera

Nell’attesa di vedere con mano la versione a trazione elettrica con motore da 156 cavalli e autonomia fino a 400 km, il marchio Peugeot ha preparato il debutto italiano della Nuova 308 Station Wagon che è stata presentata ufficialmente l’anno scorso durante il mese di giugno. Un esordio organizzato nei minimi dettagli e che farà parte della campagna “Unique Nights” di aperture straordinarie dei concessionari, che appunto rimarranno a disposizione della clientela fino alle ore 21 per tre giovedì nell’arco di questo mese.

La partenza è fissata per il prossimo 16 giugno, quando tutti gli interessati potranno finalmente apprezzare il design unico e tutte le potenzialità della Nuova Peugeot 308 SW, disponibile sia nella motorizzazione diesel BlueHDi 130 che in quella ibrida plug-in Hybrid 180. Per entrambe l’offerta dedicata prevede l’apertura del finanziamento Peugeot i-Move con strategia “Time to change LEV”, la quale equipara la rata mensile da pagare della versione termica a quella della versione elettrificata.

L’importo in questo caso è pari a 269 Euro al mese con anticipo di 6000 o di 7400 Euro se si prende in considerazione rispettivamente la motorizzazione diesel oppure quella ibrida (equipaggiate in allestimento Allure Pack). Entrambe includono un anno di estensione della garanzia e la manutenzione programmata, mentre quella elettrificata aggiunge un anno di ricariche illimitate e la possibilità di accedere al bonus rottamazione di 2000 Euro che fa parte degli Ecoincentivi statali 2022.