Nuova Renault Megane 2020: prestazioni, tecnologia e motori ibridi

La nuova versione della Renault Megane è finalmente pronta ad essere lanciata sul mercato: berlina, sporter, versioni sportive RS ma anche l'inedita ibrida E-Tech Plug-in Hybrid

E’ una delle berline di maggior successo in campo automobilistico, con ben 7 milioni di unità vendute dal suo debutto nel 1995. Stiamo parlando della Renault Megane, che per il 2020 porterà in dote una serie di novità davvero interessanti: il piatto forte è la rinnovata connettività di bordo, con un abitacolo rivisto e una serie di aiuti per il guidatore a tutto vantaggio del piacere di guida. Ma non è tutto, perchè la nuova Megane sarà proposta anche nell’inedita versione ibrida E-Tech Plug-in Hybrid, equipaggiata con una powertrain dalla tecnologia derivata direttamente dall’esperienza maturata dal team Renault Sport in Formula 1.

NUOVA RENAULT MEGANE: ESTERNI PIU’ RAFFINATI

Ma come si presenta la nuova Renault Megane 2020? Esteticamente si evolve rispetto alla versione precedente per ottenere una personalità ancora più importante: il paraurti anteriore è stato ridisegnato assieme alla calandra e alla griglia inferiore, ora cromata come le cornici dei fendinebbia, mentre i deflettori dell’aria sono stati posizionati nella parte frontale dei passaruota per una migliore aerodinamica.

I parafanghi sono ora dotati di un nuovo look, le maniglie delle porte sono provviste delle luci di cortesia, i cerchi sono disponibili nelle misure da 16 a 18 pollici: ma non è tutto, perchè i fari anteriori (comprese le posizioni e i fendinebbia) sono ora dotati della tecnologia full LED Pure Vision, mentre i gruppi ottici posteriori, sempre a LED, ottengono un design più sottile e una maggiore fluidità diventando dinamici.

NUOVA RENAULT MEGANE: LA CONNETTIVITA’ AL PRIMO POSTO

Alla pari degli esterni, anche gli interni della nuova Renault Megane sono stati rivisti, diventando ancora più raffinati: le sellerie sono ora rivestite con materiali più pregiati, il sedile del pilota ha ottenuto i comandi elettronici mentre quelli della consolle centrale sono diventati più ergonomici, al fine di ospitare il nuovo display multimediale da 9,3”. Questo è inserito nella plancia in verticale ed è dotato del sistema Renault Easy Link, per una multimedialità davvero al top. Il cruscotto, infine, ha ricevuto un display digitale da 10,2”, personalizzabile con il sistema di navigazione dedicato.

Ma torniamo al Renault Easy Link, provvisto di touchscreen e di una nuova interfaccia che riprende i codici e le forme degli smartphone più popolari al fine di facilitare l’esperienza a bordo. Con i widget modulabili, ogni utente potrà personalizzare il display a seconda delle funzioni di suo interesse, accessibili anche tramite l’app MY Renault che diventa una componente essenziale del pacchetto Easy Connect. Questo consente l’interazione alla nuova Megane da remoto tramite le funzioni di localizzazione, la navigazione door-to-door, l’apertura e la chiusura delle porte, l’accensione dei fari e l’utilizzo del segnalatore acustico.

I sistemi proposti da Renault si completano con la tecnologia Multi-Sense, capace di modificare il carattere della nuova Megane 2020: la regolazione avviene sulla mappatura del motore, sullo sterzo, sulla luminosità dell’abitacolo e sulla configurazione del display posto a sostituzione della strumentazione. Per quanto riguarda le modalità di guida, la Casa francese ne propone quattro sulla nuova Megane: Eco, Comfort, Sport e quella personalizzabile MySense. Per la motorizzazione ibrida E-Tech Plug-in Hybrid diventano tre: Pure, Sport e MySense.

NUOVA RENAULT MEGANE: QUANDO STARE ATTENTI NON E’ ABBASTANZA

Oltre alla connettività, Renault ha posto grande attenzione anche ai sistemi di assistenza alla guida per la nuova Megane 2020, che ottiene il pacchetto Easy Drive con tecnologia ADAC di livello 2. Tra i vari “driving aids” spicca sicuramente l’Highway and Traffic Jam Companion, che associa l’Adaptive Cruise Control (con funzione Stop & Go, capace di arrestare e far ripartire la vettura entro tre secondi senza l’input del pilota) al dispositivo di assistenza al mantenimento della corsia. Il suo scopo è quello di regolare la velocità dell’auto e mantenere le distanze di sicurezza ed è particolarmente utile nelle situazioni di traffico intenso e in autostrada.

Presenti anche la frenata d’emergenza attiva con funzione di riconoscimento dei pedoni, il sensore dell’angolo morto che presta attenzione all’eventuale presenza di veicoli vicini, il rilevatore di stanchezza a seconda dei movimenti sentiti sul volante, l’assistenza al parcheggio Easy Park Assist, il radar e la telecamera di retromarcia, il limitatore di velocità, il commutatore automatico degli abbaglianti e il riconoscimento dei segnali stradali.

NUOVA RENAULT MEGANE: LARGO ALL’IBRIDO

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Renault Megane 2020 debutta sul mercato con un’inedita versione ibrida ricaricabile E-Tech Plug-in Hybrid da 160 cavalli: derivata direttamente dall’esperienza del team Renault Sport in Formula 1, dispone di un quattro cilindri 1.6 Litri a benzina abbinato a due motori elettrici, che sfrutta il recupero dell’energia in frenata e durante le decelerazioni al fine di restituire potenza alla batteria per le successive ripartenze.

Tutto è all’insegna della massima efficienza energetica, anche grazie alla trasmissione multi-mode con innesto a denti e priva di frizione: la batteria ha una capacità di 9,8 kWh, mentre l’autonomia in modalità full electric si assesta a 50 km nel ciclo misto e a 65 km in quello urbano. Particolarmente ridotte le emissioni di CO2, che raggiungono un valore inferiore ai 40 g/km: sono risultati ottenuti grazie all’ottimizzazione del sistema elettrico in ogni fase di utilizzo, dall’avviamento sistematico in questa modalità alla limitazione delle perdite di energia, che assicurano silenziosità e comfort durante il suo funzionamento.

Disponibili in parallelo anche le tradizionali motorizzazioni termiche: tra i benzina troviamo l’1.3 Litri TCe da 115, 140 e 160 cavalli, a cui si aggiungeranno presto due versioni inedite da 100 e 120 cavalli a cambio manuale per l’ottimizzazione dei consumi. Interessante anche la gamma diesel, con le due unità Blue dCi 115 abbinate al sistema di riduzione selettiva catalitica SCR da 95 e 115 cavalli.

NUOVA RENAULT MEGANE: TUTTE LE VERSIONI RS

Assieme alle versioni Berlina e Sporter, la nuova Renault Megane 2020 entrerà in scena anche con la gamma RS: l’allestimento di ingresso al mondo sportivo della Casa francese è la RS Line, contraddistinta da molteplici richiami al mondo delle corse e, in particolare, della Formula 1. Tra questi la griglia della calandra a nido d’ape, i cerchi in lega da 17” Monthlery o da 18” Magny-Cours e il terminale di scarico dedicato. Anche gli interni sono sportivi: inserti con look in carbonio, selleria dalle cuciture rosse e grigie che si stagliano su un ambiente nero, volante in pelle traforata e pedaliera sportiva in alluminio.

A seguire troviamo le versioni RS e RS Trophy: entrambe condividono il motore 1.8 turbo a iniezione diretta da 300 cavalli e 420 Nm di coppia massima, rinnovato per una migliore accelerazione e un comfort più importante in ogni condizione di guida. La versione RS è provvista di telaio Sport con sistema 4CONTROL per la massima agilità nelle curve strette e la massima stabilità in quelle veloci, mentre la RS Trophy è contraddistinta dal telaio Cup con differenziale meccanico Torsen a slittamento limitato, che facilita l’entrata in curva e la trazione in uscita. Dispone inoltre di ammortizzatori e molle di sospensione la cui rigidità è stata aumentata rispettivamente del 25 e del 30%, nonché di una barra anti-rollio con taratura aumentata del 10% rispetto alla RS di base.

La RS Trophy, in aggiunta, può contare su pinze Brembo e dischi dei freni anteriori bi-materiali, più leggeri, efficaci e realizzati appositamente per garantire una migliore dispersione del calore durante l’utilizzo intensivo. Completa il pacchetto il caratteristico design sportivo, con finestrini lateriali posteriori scuri, retrovisore interno elettro-fotocromatico e il sistema 4CONTROL già presente sulla versione RS.