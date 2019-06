Nuova Renault Twingo 2019: la citycar scattante e ancora più colorata

Nuova Renault Twingo adotta propulsori SCe 65 e TCe 95 (quest’ultimo anche con trasmissione automatica EDC). Esteriormente spiccano i nuovi gruppi ottici integrano le luci diurne a LED e gli indicatori di direzione a forma di “C”

Renault Twingo si rinnova e oggi arriva sul mercato con un nuovo look sia all’interno sia all’esterno, ma senza perdere le proprie caratteristiche: agilità, dinamismo e la voglia di spiccare coi suoi colori nel grigiore delle città. La citycar francese arriva coi nuovi motori SCe e TCe, rispettivamente da 65 cv e 95 cv, quest’ultimo anche con trasmissione automatica EDC.

Nuova Renault Twingo: com’è fatta

Dal 1993, anno del lancio del primo modello, Renault ha venduto in Europa oltre 3,7 milioni di esemplari di Twingo, di cui oltre 415.000 in Italia. Dopo 26 anni arriva la terza generazione, caratterizzata da un look più glamour, più connettività e motori rinnovati. Stiamo parlando dei propulsori SCe 65 e TCe 95. Esteriormente spiccano i nuovi gruppi ottici integrano le luci diurne a LED e gli indicatori di direzione a forma di “C”, contribuendo al look moderno ed elegante. Si rinnova la veste grafica della calandra, che contribuisce alla sensazione visiva di un veicolo più largo, grazie alle prese d’aria dinamiche laterali. Nuova Twingo è stata inoltre ribassata di 1 cm. Completamente rivisitati con forme più pronunciate, i paraurti presentano linee pulite con maggiore superficie verniciata. Posteriormente, ritroviamo la firma luminosa a forma di “C” nei gruppi ottici mentre il paraurti posteriore è rivisto e valorizzato anche con l’integrazione di profili decorativi. Dotato di un’apertura più pratica, il portellone si può aprire e chiudere con un solo gesto. Anche la gamma cerchi si rinnova con cerchi fino a 16’’ in lega.

Tante le colorazioni tra cui scegliere: Giallo Mango e il Bianco Quarzo sono le novità che completano la gamma di colori disponibili aggiungendosi ai sei preesistenti (Nero Etoilé, Rosso Passion, Cosmic Grey, Bianco Dreams, Verde Acqua e Blu Shopping). Renault Twingo presenta due sistemi di infotainment: la radio R&GO ed il nuovo sistema multimediale Renault Easy Link, nuovo il sistema operativo, nuova la grafica, nuova e più fluida l’interfaccia utente. Tutte le funzioni sono gestite attraverso il touchscreen da 7’’ ad alta risoluzione al centro della consolle, che pone l’accento sulla facilità d’uso e sull’ergonomia, grazie al ridotto numero dei click per passare da una funzione all’altra. È compatibile sia con Apple CarPlay sia con Android Auto ed è possibile accedere facilmente e con assoluta sicurezza alle applicazioni compatibili, tra cui quelle di navigazione e musica. L’app gratuita R&Go trasforma gli smartphone iOS e Android in sistemi multimediali ergonomici e compatibili con una guida sicura. Lo schermo personalizzabile, dall’ergonomia ottimizzata per essere utilizzato guidando, permette di accedere alle informazioni sul veicolo e alle varie funzionalità di navigazione e infotainment.