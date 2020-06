Nuova Seat Ateca 2020 Restyling: più sicura, connessa ed efficiente

Lifting estetico per un design più accattivante, interni digitalizzati e un'ampia gamma di motorizzazioni a benzina e diesel: ecco tutte le novità del restyling della Seat Ateca 2020

Le promesse sono state mantenute: nella giornata di ieri Seat ha presentato il Model Year 2020 della Ateca, SUV lanciato nel 2016 che quest’anno riceve un restyling davvero completo, il quale tocca non solo la carrozzeria e gli interni, ma anche la dotazione di bordo, i sistemi di connettività e quelli di sicurezza, costituiti dai più importanti sistemi di aiuto alla guida ADAS di livello 2. A livello di motorizzazioni, invece, la Casa spagnola ha mantenuto la direzione delle scorse stagioni, con quattro versioni a benzina e altrettante a gasolio. Ma andiamo con ordine…

SEAT ATECA 2020: NUOVO FRONTALE E QUATTRO ALLESTIMENTI

A primo impatto la novità più importante della nuova Seat Ateca 2020 è il suo frontale, rivisto nel design e, di conseguenza, anche nelle misure: grazie all’introduzione di un nuovo paraurti e di proiettori full LED, ora il SUV spagnolo raggiunge i 4.381 mm in lunghezza (+18 mm rispetto al MY 2019), mantenendo allo stesso tempo la larghezza (1.841 mm) e l’altezza da terra (1.615 mm) originarie.

A sua volta, anche il posteriore è stato rinnovato, grazie all’introduzione di proiettori full LED con indicatori di direzione dinamici e il “lettering” Ateca che, in rilievo, sembra quasi “scritto a mano”. Per quanto riguarda gli allestimenti, ai tradizionali Style, FR e Reference, ora si aggiunge anche l’Xperience, dedicato al mondo fuoristrada: chi sceglierà questa versione otterrà sulla propria Ateca paraurti anteriore e posteriore dedicati, fiancate e passaruota di colore nero assieme a modanature su tutta la carrozzeria con finitura in alluminio.

SEAT ATECA 2020: ABITACOLO COMPLETAMENTE DIGITALE

Una volta preso il posto sul sedile di guida, non si può non notare la seconda, grande, novità della Seat Ateca 2020: stiamo parlando dell’inedito Digital Cockpit da 10,25”, che combinato con il display centrale (da 8,25 o 9,2”) posizionato sulla plancia come sistema infotainment rende l’intero abitacolo completamente digitale.

Scendendo nei dettagli, il Media System realizzato da Seat si basa su un’interfaccia uomo-macchina molto avanzata, in grado di comprendere il linguaggio umano attraverso i comandi vocali: per accedere al navigatore o cercare la propria canzone preferita basterà pronunciare la frase di attivazione “Hola Hola”, con la quale poi si potrà presentare la propria richiesta all’assistente virtuale presente a bordo.

Oltre a ciò, il Media System della Ateca dispone di sistema Seat Connect con SIM integrata, una soluzione (offerta gratuitamente per un anno su tutti gli allestimenti) che permette di rimanere sempre in contatto con i sistemi di bordo di questo SUV anche attraverso l’app dedicata per lo smartphone, con la quale accedere a diversi servizi da remoto. Tra questi la visualizzazione dei dati di guida, la posizione del parcheggio dove abbiamo lasciato la vettura, il suo stato e il lock-unlock delle portiere.

Per quanto riguarda, invece, gli elementi di contorno dell’abitacolo, dobbiamo sottolineare che il restyling voluto dagli ingegneri Seat ha portato una boccata di novità anche per le modanature delle portiere, per il volante, ora con funzione di riscaldamento automatico, e per l’ambiente a bordo, con sistema di illuminazione multicolore.

SEAT ATECA 2020: LA SICUREZZA NON È MAI TROPPA

Molto corposo il pacchetto di aiuti alla guida proposto da Seat per la nuova Ateca 2020: tra i più importanti sistemi vale la pena citare il Pre-crash assist, che prepara la vettura a una possibile collisione, e l’Adaptive cruise control predittivo, che consente di localizzare l’auto attraverso il sistema GPS per la correzione della velocità a seconda dell’itinerario da percorrere. Non manca il Travel Assist, che lavora in sinergia con il cruise control e con il Lane Assist per mantenere la vettura al centro della corsia, con una guida assistita fino alla velocità di 210 km/h.

Presente anche l’Exit Assist, che aiuta nelle manovre di uscita dai parcheggi, e il Side Assist, che rileva lateralmente la presenza di veicoli, pedoni e ciclisti fino a 70 metri di distanza. Insomma, la guida della Ateca è più sicura che mai, grazie anche ai vari driving mode selezionabili: Eco, Normal, Sport e Individual per gli allestimenti a trazione anteriore, a cui si aggiungono le modalità Off-road e Snow per le versioni con trazione integrale 4Drive.

SEAT ATECA 2020: LE MOTORIZZAZIONI

Per quanto riguarda i propulsori, la nuova Seat Ateca 2020 sarà proposta sul mercato in quattro versioni a benzina e quattro a diesel, equipaggiabili con cambio manuale a sei marce oppure con quello automatico a doppia frizione DSG con sette rapporti, ed eventualmente anche con la trazione integrale 4Drive. Tra i benzina, la gamma presenta innanzitutto il tre cilindri 1.0 da 110 cavalli, accompagnato dal 4 cilindri 1.5 Litri da 150 cavalli e dal top di gamma 2.0 TSI da 190 cavalli.

Passando alle versioni a gasolio, la Ateca 2020 sarà disponibile con i nuovi 2.0 TDI da 115 o 150 cavalli, che sostituiscono di fatto i “vecchi” propulsori da 1.6 Litri garantendo prestazioni migliori (più potenza e coppia in un arco maggiore di giri motore) ed emissioni più contenute, grazie alla presenza del nuovo sistema SCR a doppio dosaggio che include la doppia iniezione di AdBlue.