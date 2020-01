Nuova Seat Leon debutta a marzo 2020

Nuova Seat Leon dividerà con la Golf il sistema di infotainment e le motorizzazioni. L'auto sarà presentata in occasione del prossimo Salone di Ginevra del 2020 in programma a marzo

Manca davvero poco al lancio della nuova Seat Leon che usufruirà di un profondo aggiornamento grazie agli elementi condivisi con la “cugina” Volkswagen Golf 8.

Nuova Seat Leon: come sarà fatta

Basata sulla piattaforma MQB, la nuova Seat Leon sta attirando le attenzioni di esperti e appassionati di quattro ruote. Per la sua presentazione si dovrà attendere il prossimo Salone di Ginevra del 2020 in programma a marzo, mentre occorrerà aspettare qualche mese in più per la sua commercializzazione. Leon è sinonimo di successo fin dalla sua uscita nel 1999 e per questa nuova generazione non mancheranno le sorprese. Le più interessanti sono si trovano all’interno della vettura che sarà più tecnologico e somigliante a quello dell’ultima Golf. La parola d’ordine sarà innovazione e per questo il sistema di infotainment incorporerà un controllo vocale e uno gestuale di di livello avanzato. La vettura sarà strutturalmente più rigida per dare una sensazione di guida più sportiva rispetto alle altre auto che compongono il segmento C di Volkswagen.

A livello di motorizzazione, le varie versioni della Leon saranno equipaggiate col motore TSI 1.0 tre cilindri turbo benzina da 95 e 115 CV o dal nuovo TSI Evo 1.5 benzina da 130 e 150 CV, di fatto un Mild Hybrid per la presenza del sistema a 48 Volt che riduce il consumo di carburante e le emissioni di circa il 10%. È previsto anche un motore a gasolio basato sul TDI 2.0 della Golf, anche in questo caso con due livelli di potenza: 115 e 150 CV, quest’ultimo accoppiato ad un sistema ibrido leggero MEHV. Dai vertici Seat arriva la conferma dell’arrivo di una Leon ibrida plug-in con motore TSI 1.4 benzina e di una unità elettrica che garantiranno 204 CV complessivi. Ma non è tutto: in arrivo c’è anche una Leon marchiata Cupra, con prestazioni sportive saranno garantite dal propulsore turbo benzina con unità ibrida per 245 CV.