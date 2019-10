Nuova Toyota C-HR 2020: motore ibrido da 184CV e nuova tecnologia

Sulla nuova Toyota C-HR debutta il nuovo sistema Hybrid Dynamic Force 2.0L da 184 cavalli. L'auto è equipaggiata con un nuovo sistema multimediale con Apple CarplayTM e Android AutoTM

È iniziata ufficialmente la produzione del nuovo Toyota C-HR con nuovo motore Full Hybrid Electric, un nuovo sistema multimediale e un design rinnovato. Il restyling è stato importante, ma sono rimaste intatte le forme iconiche di un modello molto apprezzato dal nostro mercato.

Toyota C-HR: tutte le novità

Accanto al 1.8L da 122 cavalli, sulla nuova Toyota C-HR debutta il nuovo sistema Hybrid Dynamic Force 2.0L da 184 cavalli, per offrire ai clienti una seconda scelta Full Hybrid Electric, con emissioni di CO2 a partire da 86 g/km per il powertrain 1.8L e 92 g/km per il sistema Hybrid Dynamic Force 2.0 (dati NEDC correlato nel ciclo combinato).

Il nuovo Toyota C-HR è equipaggiato inoltre con un nuovo sistema multimediale con Apple CarplayTM e Android AutoTM. La vettura resta fedele all’impostazione originale e alle linee da coupé che creano il suo stile audace. L’anteriore e il posteriore sono stati oggetto di un leggero restyling, mentre l’adozione di una modanatura inferiore in tinta carrozzeria rafforza il dinamismo della vista anteriore e le conferisce maggiore imponenza e presenza su strada.

I gruppi ottici anteriori e posteriori sono a LED, con luci di marcia diurna (DRL) e indicatori di direzione integrati. Al posteriore, i fari sono collegati tra loro da un nuovo spoiler ‘Glossy Black’. Il nuovo Toyota C-HR introduce il motore Hybrid Dynamic Force 2.0L, che eroga 184 cavalli di potenza e assicura straordinarie performance e ridotti consumi. Gli affinamenti apportati all’esistente motore Full Hybrid Electric 1.8L consentono ai clienti la scelta tra due valide e differenti opzioni ibride.

Gli aggiornamenti dinamici includono migliorie apportate al sistema EPS modificato per una migliore sterzata. La versione 2.0L beneficia inoltre di un nuovo design delle sospensioni che migliora il comfort di marcia mantenendo le eccellenti capacità di guida della Toyota C-HR. Sulla vettura sono stati inoltre effettuati interventi mirati per ridurre ulteriormente i livelli di rumore e vibrazioni.

Il nuovo Toyota C-HR propone un nuovo sistema multimediale che migliora la connettività di bordo, consentendo oggi l’integrazione completa con gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema supporta anche gli aggiornamenti ‘over the air’ per consentire l’update costante delle mappe di navigazione.