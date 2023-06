Nuova Toyota Yaris Hybrid: la popolare city car giapponese si aggiorna

La Toyota Yaris Hybrid 2024 diventa più allettante con la possibilità di scegliere due allestimenti top di gamma e due motorizzazioni Hybrid 110 e Hybrid 130. Arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del prossimo anno.

Toyota ha annunciato il model year 2024 della Toyota Yaris Hybrid, che porta con sé una serie di novità che vanno a rafforzare ulteriormente la gamma della popolare city car. Costruita in Europa per i clienti europei, la nuova Yaris consolida ulteriormente la reputazione della casa automobilistica giapponese nella progettazione e ingegnerizzazione di auto compatte.

Con la nuova versione, i clienti avranno la possibilità di scegliere fra due motori con tecnologia full hybrid in grado di conciliare al meglio le loro esigenze. Debutta un nuovo powertrain da 1.5 litri che offre ora più potenza, più coppia e un piacere di guida più gratificante grazie alla quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota.

Questo è costituito da un nuovo sistema con un motogeneratore elettrico più grande e potente e varie modifiche al software e ai componenti della Power Control Unit. La potenza passa da 116 a 130 CV mentre la coppia massima da 141 a 185 Nm.

L’upgrade della potenza del 12% e della coppia del 30% permette anche di ridurre di mezzo secondo il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h, che adesso è di 9,2 secondi. Questi miglioramenti sono stati ottenuti a discapito di un minimo aumento delle emissioni di CO2, comprese tra 96 e 116 g/km.

Con la nuova gamma di motori dual hybrid, la Toyota Yaris Hybrid 2024 può essere scelta nelle varianti Hybrid 115 o Hybrid 130. Quest’ultima motorizzazione sarà riservata agli allestimenti Premiere Edition e GR Sport.

È stata aggiornata la suite Toyota Safety Sense

Il nuovo model year porta al debutto caratteristiche di sicurezza aggiuntive e migliorate per consolidare la leadership di questo modello nell’ambito della sicurezza stradale. Grazie al nuovo sistema di infotainment e al modulo di comunicazione dati, il brand offre la possibilità e la convenienza degli aggiornamenti software via OTA.

Ciò significa che il Toyota Safety Sense e le varie funzioni multimediali potranno essere sempre aggiornate senza la necessità di portare l’auto in un centro di assistenza. L’utilizzo di una nuova telecamera e di un nuovo radar, in grado di rilevare oggetti ancora più distanti sia in profondità che in ampiezza, consente un incremento significativo della capacità del sistema di rilevare potenziali incidenti.

Tra i vari sistemi disponibili nel pacchetto Toyota Safety Sense, abbiamo il Pre-Collision System, l’Acceleration Suppression, il Proactive Driving Assistant, il Deceleration Assist, lo Steering Assist, l’Emergency Driving Stop System, il Lane Trace Assist, il Safe Exit Assist e molto altro ancora.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, la nuova Toyota Yaris Hybrid propone una digital cockpit completamente personalizzabile e un sistema di infotainment più veloce e potente con nuove funzionalità. È possibile scegliere i display da 7 o 12.3 pollici per il quadro strumenti e da 9 o 10.5 pollici per lo schermo dell’infotainment, in base all’allestimento scelto.

L’aspetto del digital cockpit da 12.3 pollici può essere personalizzato grazie a quattro diverse opzioni chiamate Smart, Casual, Sporty e Tough. Quest’ultimo è disponibile di serie sugli allestimenti Premiere Edition e GR Sport.

Il nuovo sistema di infotainment Toyota Smart Connect della Yaris Hybrid 2024 offre un’interfaccia più intuitiva e reattiva e include di serie un sistema di navigazione basato sul cloud, che permette di pianificare il viaggio basandosi solo su informazioni aggiornate in tempo reale relativamente a percorsi, traffico ed eventuali ritardi.

È stata migliorata ulteriormente l’efficacia dei comandi vocali grazie all’assistente Hey Toyota. Poi abbiamo la smartphone integration via wireless sia di Apple CarPlay che di Android Auto. Per la prima volta su una Toyota, il nuovo model year della Yaris porta al debutto la Smart Digital Key, che si collega all’app MyT e permette di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone fino a un massimo di cinque utenti. Questa nuova future è disponibile soltanto di serie sulla Premiere Edition e come optional sulla GR Sport.

L’esclusiva Premiere Edition sarà offerta solo al momento del lancio

Al momento del lancio, la casa automobilistica giapponese proporrà una versione speciale chiamata Premiere Edition. Sarà offerta con una nuova colorazione chiamata Neptune Blue con tetto e montanti neri a contrasto. Il blu è presente nelle cuciture a contrasto dei rivestimenti dei sedili e negli inserti sui pannelli delle portiere e sulla strumentazione ed è abbinato a cerchi in lega neri da 17” lavorati dal design inedito. La Toyota Yaris Hybrid Premiere Edition 2024 sarà disponibile anche nelle tonalità bicolore Platinum Pearl White e Silver Metallic.

Infine, la nuova Toyota Yaris Hybrid arriverà nelle concessionarie italiane del brand nipponico nel corso del primo trimestre del prossimo anno.