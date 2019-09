Nuova Volkswagen Golf 8 GTE: elettrica, sportiva e connessa

Volkswagen Golf 8 è pronta al debutto anche in versione GTE, un Plug-In sportivo per entrare nel mondo dell'elettrico senza rinunciare alla certezza del motore a benzina

Volkswagen Golf 8 è tra le novità più attese del 2020. Tra le diverse versione in cui verrà declinata la berlina di Wolfsburg c’è, fortunatamente, anche la GTE, il corrispettivo motoristico dello Shaomai cinese: sia carne che pesce. La Volkswagen Golf GTE infatti coniuga prestazioni da sportiva (la versione uscente eroga 204CV), trazione elettrica per circa 50Km di autonomia e, soprattutto, un motore tradizionale. In questo modo quindi si riesce ad entrare nel mondo dell’auto elettrica senza troppa remore. Perché quando non caricate l’auto lei viaggia a benzina, riuscendo anche (in parte) a ricaricarsi in frenata e sfruttare così l’unità elettrica nelle ripartenze.

Il design evolve il tanto che basta

Nella gallery potete vedere alcuni scatti che mostrano la Golf 8 GTE senza grande camouflage: linee e dimensioni variano solo leggermente, con un disegno più pulito ed affilato rispetto a prima. Cambia anche il logo, per sottolineare l’attenzione di Volkswagen verso il mondo dell’elettrificazione. Per migliorare l’efficienza aerodinamica (e quindi l’autonomia) l’auto monta cerchi specifici ed uno spoiler integrato. Probabilmente agli interni vedremo un’ulteriore evoluzione verso il digitale, nonostante il modello uscente si servisse già di un ampio display per la strumentazione.

Quando esce?

Ancora Volkswagen non ha dichiarato nulla in merito alla presentazione ufficiale e alla commercializzazione, verosimilmente però vedremo la nuova Golf 8 nella prima metà del 2020 e la GTE (che dovrebbe costare poco meno di 40.000€) lanciata nei mesi seguenti rispetto alla versione standard.