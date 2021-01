Nuova Volkswagen Polo: arriva nel 2022, ma come sarà?

Con la sesta generazione a metà vita, la prossima Volkswagen Polo arriverà l’anno prossimo e sarà molto simile alla nuova Golf 8

Una delle vetture commercialmente più apprezzate del Gruppo Volkswagen è sicuramente la Polo: giunta sul mercato nel lontano 1975, questa berlina ha saputo conquistare intere generazioni di automobilisti e oggi la sua sesta serie può essere considerata praticamente “a metà vita”, visto il suo debutto tre anni fa nel 2017. Presto, quindi, potrebbe andare incontro a un possibile restyling, oppure a un miglioramento più consistente capace di toccare più aspetti, tra cui l’estetica, la tecnologia di bordo e le motorizzazioni.

Quando avverrà il passaggio di consegne, tuttavia, non possiamo ancora saperlo con certezza: gli ultimi rumors, tuttavia, hanno già fissato l’appuntamento alla fine di quest’anno o più probabilmente all’inizio del 2022, per un modello che erediterà gran parte dello stile già visto sulla recente Golf 8. Le sue caratteristiche? Un avantreno con gruppi ottici Full LED più sottili su un cofano dalle proporzioni più importanti, ma anche delle forme generali più rotonde rispetto alla berlina premium della Casa tedesca.

Per quanto riguarda la dotazione, la prossima Volkswagen Polo dovrebbe anche ottenere un sistema infotainment di ultima generazione più veloce e reattivo, mentre a livello di motori la scelta del marchio con base a Wolfsburg virerà principalmente sull’ibrido “leggero” di tipo mild-hybrid a 48V, a sostegno del tre cilindri benzina 1.0 eTsi da 110 cavalli ma anche del più potente 1.5 da 130 e 150 CV. Non mancherà la variante a metano così come la versione sportiva GTI, mentre è molto probabile che la clientela dovrà rinunciare ai propulsori con alimentazione a diesel: per tutte le conferme del caso, tuttavia, bisogna attendere…