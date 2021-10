Opel Astra: in arrivo una versione crossover?

La Opel Astra crossover potrebbe essere sviluppata sfruttando la carrozzeria della Sports Tourer. Le motorizzazioni dovrebbero essere benzina, diesel e ibrido plug-in, ma più avanti potrebbe esserci spazio anche per una versione 100% elettrica

Nelle concessionarie della rete Opel è iniziato il countdown per l’arrivo della nuova Astra che sarà disponibile nella versione Sports Tourer, ma questa potrebbe non essere l’unica novità della casa tedesca. Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe in arrivo anche l’allestimento crossover.

Opel Astra crossover: come sarà

Assetto rialzato, look aggressivo e voglia di superare i confini delle strade urbane sono caratteristiche ormai comuni a tantissimi modelli e visto che in Opel sono attenti anche ai trend del mercato ecco che l’ipotesi di una nuova Astra crossover si fa sempre più concreta. L’auto, diretta concorrente della Golf Alltrack e della Focus Active Wagon, come anticipato da alcuni rendering di Carscoops, dovrebbe sfruttare la carrozzeria della Sports Tourer, seguendo il sentiero tracciato da altri esemplari di diversi brand. A questo si potrebbero aggiungere un’altezza maggiore, dettagli presi dalla Mokka e un aspetto generale più muscolare.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è ipotizzabile che Opel metta a disposizione della clientela una gamma abbastanza ampia, con propulsori benzina, diesel e ibride plug-in. Il fatto che nel 2023 arrivi l’Astra-e lascia immaginare che anche l’Astra crossover possa avere una propria declinazione 100% elettrica.