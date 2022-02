Opel Astra Sports Tourer 2022: ordini aperti in Italia, prezzi da 25.500 Euro

La nuova Opel Astra Sports Tourer 2022 è subito disponibile nei concessionari, anche nelle motorizzazioni ibride plug-in con prezzi da 36.300 Euro

Tutto è pronto per la commercializzazione in Italia della nuova Opel Astra Sports Tourer 2022: ve l’abbiamo presentata lo scorso dicembre e oggi la Casa del Fulmine ne ha aperto ufficialmente gli ordini, con disponibilità immediata presso tutti i concessionari ufficiali. La prima station-wagon elettrificata del marchio tedesco propone sostanzialmente la stessa dotazione della berlina, differenziandosi tuttavia per le sue dimensioni più generose (4,62 metri di lunghezza per 2,73 metri di passo) e per un bagagliaio con capacità totale di ben 1.634 Litri.

Molto diversificate le motorizzazioni: in gamma la nuova Opel Astra Sports Tourer 2022 è disponibile con il tre cilindri 1.2 turbo-benzina da 110 oppure 130 cavalli, con il quattro cilindri 1.5 a gasolio da 130 CV e con l’inedita powertrain ibrida plug-in da 180 CV, abbinata a un pacco batterie da 12,4 kWh in grado di spingere la vettura fino a 60 km utilizzando la sola alimentazione elettrica. La versione “alla spina” più potente da 225 cavalli arriverà invece nei prossimi mesi, mentre la Full-Electric è prevista per il 2023.

Lato prezzi, il listino italiano della station-wagon tedesca parte da 25.500 Euro prendendo in considerazione la motorizzazione 1.2 Turbo da 110 cavalli in allestimento Edition con cambio manuale a sei marce, mentre se si considera il modello a benzina da 130 CV l’assegno da staccare è di 26.300 Euro. Il propulsore diesel è proposto da 28.300 Euro, mentre la Plug-in Hybrid da 180 CV con trasmissione automatica AT8 ha una base di partenza di 36.300 Euro.

L’equipaggiamento di serie prevede fin dal modello entry-level il Pure Panel completamente digitale con doppio schermo da 10” e un pacchetto di ADAS completo e funzionale, che comprende il cruise control con limitatore di velocità intelligente, l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, l’avviso di superamento involontario della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il rilevamento della stanchezza del conducente.