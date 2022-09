Opel Corsa 40 Years Anniversary debutta in Italia da 23.600 Euro

L'edizione limitata a 1982 esemplari della nuova Opel Corsa 40 Years Anniversary può essere equipaggiata con motori benzina, diesel e anche in versione full-electric

Questo è un anno speciale per la conosciutissima Opel Corsa: uno dei modelli di maggior successo della Casa del Fulmine, infatti, spegne quaranta candeline e per celebrare questa ricorrenza presto debutterà in Italia la versione speciale “40 Years Anniversary Limited Edition“, che sarà prodotta per l’occasione in tiratura limitata a soli 1982 esemplari (numero che indica l’anno in cui la prima generazione uscì dalle catene di montaggio di Russelsheim).

Cosa la rende così speciale? La nuova Opel Corsa 40 Years Anniversary sfoggerà una colorazione esterna in Rekord Red (molto simile a quella della prima serie), abbinata al tettuccio nero a contrasto e a diversi altri elementi in nero lucido che impreziosiscono l’Opel Blitz anteriore, il profilo dei finestrini, l’apertura del portellone posteriore e la scritta Corsa presente su di esso. I cerchi sono da 17” con inserti in nero opaco, mentre nell’abitacolo gli ingegneri tedeschi hanno scelto dei rivestimenti in tartan per i sedili e una placca numerata sulla plancia che identifica ogni singolo modello.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’edizione speciale 40 Years Anniversary della Opel Corsa è già disponibile sull’ecommerce online della Casa del Fulmine con i propulsori 1.2 benzina e 1.5 diesel, mentre per poter ordinare la versione con powertrain full-electric (Corsa-e) da 136 CV e batteria da 50 kWh bisognerà attendere il prossimo 14 settembre. I prezzi? A partire da 23.600 Euro.