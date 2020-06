Opel Corsa-e 2020: la gamma si estende con la versione GS Line

Alle versioni Edition ed Elegance l'elettrica Opel Corsa-e arriva nei concessionari nella versione GS Line, con cerchi in lega da 16'', sedili sport, tetto nero e paraurti sportivo

L’auto elettrica per tutti: così è stata definita la Opel Corsa-e, versione elettrificata della classica citycar tedesca che è equipaggiata con un propulsore da 100 kW (136 cavalli) capace di coprire lo 0-100 km/h in soli 8,1 secondi. Prestazioni assolutamente interessanti che vanno di pari passo con l’autonomia, garantita fino a 337 km nel ciclo di utilizzo WLTP per una vettura particolarmente indicata per l’uso quotidiano.

Declinata fino ad oggi nelle versioni Edition ed Elegance, oggi la nuova Opel Corsa-e sarà disponibile nei concessionari anche nell’allestimento GS Line, caratterizzato dai cerchi in lega da 16”, dai sedili sportivi per il guidatore e il passeggero anteriore, pedali in alluminio, tettuccio nero e paraurti dal look sportivo. Una dotazione di tutto rispetto, che si contrappone a quella della variante Elegance che, al contrario, è più indicata per clienti che prediligono il massimo comfort, con sedili in simil-pelle e classici dettagli cromati.

Grazie agli incentivi Opel del valore massimo di 5.000 Euro, ora portarsi a casa la nuova Corsa-e diventa ancora più conveniente. Il motivo? Si aggiunge anche l’ecobonus statale fino a 6.000 Euro per le vetture con emissioni di CO2 sotto i 20 g/km in caso di rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2, e 3, per una riduzione che si assesta su ben 11.000 Euro! Ma non è tutto, perchè il brand tedesco ha deciso di affiancare anche un ulteriore 50% di sconto sugli equipaggiamenti opzionali, che vanno ad affiancare una già corposa dotazione di serie.

Nuova Opel Corsa-e, infatti, propone come standard il quadro strumenti digitale a colori con schermo da 7” e il sistema di infotainment provvisto di Bluetooth per il vivavoce e lo streaming dei contenuti dello smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, presa USB, radio digitale DAB+ e tutti i servizi Opel Connect, tra cui la Navigazione live informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall).

Parlando, invece, dei sistemi di assistenza alla guida, nuova Opel Corsa-e è predisposta con la telecamera frontale per il riconoscimento dei cartelli stradali, con il sistema di mantenimento della corsia, di frenata automatica di emergenza con riconoscimento attraverso il radar di pedoni e ciclisti e con il sistema di prevenzione dei colpi di sonno, che allerta il guidatore ogni due ore di guida a velocità superiore ai 65 km/h nel caso in cui quest’ultimo abbia bisogno di una pausa.