Opel Corsa e Crossland 2022: le Blitz Edition sono disponibili solo online

Le versioni speciali Blitz Edition delle nuove Opel Corsa e Crossland sono prenotabili sull'e-commerce dedicato con una caparra di 500 Euro

Il piano del Gruppo Stellantis di spostare progressivamente la vendita delle proprie automobili dai concessionari al mondo degli e-commerce oggi fa un nuovo passo avanti: il marchio Opel, infatti, ha deciso di mettere in prima linea le versioni speciali Blitz Edition per Nuova Corsa e Nuova Crossland, acquistabili in questo allestimento esclusivamente online sulla piattaforma dedicata effettuando una prenotazione con caparra confirmatoria di 500 Euro.

Analizzando meglio l’offerta dedicata alla Corsa Blitz Edition MY22, le motorizzazioni disponibili sono l’1.2 a benzina da 75 e 100 cavalli e l’1.5 a gasolio da 100 CV, affiancate dalla versione con powertrain completamente elettrica da 136 cavalli che, però, porterà in dote un equipaggiamento differente rispetto alle prime due. Queste, per la precisione, offriranno di serie diversi accessori pregiati come il Parking Pack con sensori posteriori e retrocamera a 180° con un risparmio garantito sul listino di 1.250 Euro, mentre la Corsa-e aggiungerà il caricatore di bordo trifase per una ricarica più veloce dalle colonnine pubbliche. In questo caso il vantaggio rispetto all’acquisto in concessionaria è pari a 850 Euro.

Passando alla seconda offerta della Casa del Fulmine, la nuova Opel Crossland Blitz Edition MY22 sarà proposta nelle motorizzazioni benzina 1.2 Litri da 83 e 110 cavalli e in quella diesel 1.5 Litri da 110 CV, con un allestimento che include la Rear View Camera Pack con sensori di parcheggio, i gruppi ottici posteriori a LED, i fendinebbia anteriori, le barre sul tettuccio e il ruotino di scorta. Il risparmio rispetto al listino? Ancora più corposo: 1.420 Euro.

Come già affermato, le tre Blitz Edition MY22 si possono acquistare esclusivamente online configurando il veicolo secondo le proprie preferenze: a questo punto è possibile prenotare un test drive in concessionaria oppure confermare la prenotazione, ricevendo in questo caso una prima data stimata per la consegna e l’importo previsto per l’attivazione del finanziamento “Scelta Opel”, che include anche l’assicurazione RCA gratuita per 12 mesi.

Fino alla consegna del veicolo, inoltre, il cliente ha la facoltà di annullare il proprio ordine senza alcuna penalizzazione grazie all’adesione alla formula “Love it or return it”: questa consente di restituire la vettura entro 90 giorni (oppure prima di aver percorso fino a 3.000 km) dalla data di effettiva immatricolazione. Per quanto riguarda i prezzi, Nuova Opel Corsa in versione Blitz Edition MY22 parte da 18.000 Euro, mentre Nuova Corsa-e e Nuova Crossland rispettivamente da 29.650 e da 18.570 Euro.