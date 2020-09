Opel Corsa-e auto ufficiale di X Factor

Opel Corsa-e è stata confermata come compagna di viaggio dei giudici e dei concorrenti del programma X Factor. Durante la trasmissione sarà possibile scoprire anche il nuovo Mokka-e

Tra tante novità che stanno movimento questo mese di settembre arriva anche una conferma: Opel continuerà la fortunata collaborazione con lo show X Factor e anche per questa stagione Corsa-e sarà la vettura ufficiale del programma.

Opel Corsa-e sale sul palco con X Factor

Opel Corsa-e sarà ancora l’auto ufficiale di X Factor, visibile ogni giovedì, dalle 21.15 su Sky Uno, Sky Go e in streaming su Now TV e il venerdì, in prima serata, su TV8. Nell’ambito di questa partnership, Opel punterà tutto sull’elettrico per sostenere la crescita della nuova mobilità sostenibile.

Opel vuole essere leader nel mondo delle vetture a basse emissioni, dell’elettrico vero, quello con la spina, stato dell’arte in termini di tecnologia e per questo ha puntato sul lancio di numerosi modelli elettrificati, 4 nel 2020 e altri 4 nel 2021, per raggiungere l’elettrificazione della propria gamma di vetture e veicoli commerciali entro il 2024. Oltre a Corsa-e, durante lo show farà mostra di sé anche il nuovo Mokka-e.