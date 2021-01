Opel Crossland 2021: quattro allestimenti e prezzi da 20.850 Euro

Il marchio Opel ha finalmente ufficializzato gli allestimenti, le motorizzazioni e il listino prezzi della nuova Crossland, il cui arrivo è ormai imminente nelle concessionarie di tutta Italia

Tutto è ormai pronto per il debutto sul mercato della rinnovata Opel Crossland, che per il 2021 perde una “X” dal suo nome ma ottiene una veste estetica decisamente più fresca grazie a tutti quei dettagli che sono stati visti per la prima volta sulla Mokka: le novità di questo urban-crossover, ovviamente, non finiscono qui perchè porterà in dote un pacchetto tecnologico a disposizione del guidatore di primo livello e un’ampia gamma di motorizzazioni capace di accontentare praticamente chiunque, contraddistinta da propulsori a benzina e diesel con le più recenti norme anti-inquinamento Euro 6d-Final.

Si tratta sicuramente di una vettura molto attesa dal mondo automobilistico internazionale, che da oggi potrà scegliere con assoluta precisione la propria versione preferita: il marchio Opel, infatti, ha ufficializzato non solo il suo listino prezzi, ma anche tutti i motori e i quattro allestimenti disponibili al lancio, chiamati nell’ordine Edition, GS Line, Elegance e Ultimate. Qual è la loro dotazione di serie? Scopriamola insieme:

Edition: cerchi in acciaio da 16”, gruppi ottici anteriori a LED, specchietti retrovisori elettrici, riscaldabili e ripiegabili, climatizzatore manuale, volante in pelle, sistema infotainment IntelliLink compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto e, tra gli ADAS, cruise control e assistente alle partenze in salita;

GS Line: cerchi in lega da 16" Black, tettuccio nero, cornice rossa sulle fiancate, bracciolo anteriore per il guidatore e sedile pilota AGR;

Elegance: cerchi in lega da 16" Silver, rifiniture esterne cromate, climatizzatore automatico bizona, bracciolo anteriore, sedile AGR per il guidatore e Ambient Lighting a LED per l'abitacolo;

Ultimate: cerchi in lega da 17", gruppi ottici anteriori a LED auto-adattivi e posteriori a LED, vetri posteriori oscurati, tettuccio nero con barre porta-tutto, fari fendinebbia, sedili AGR in tessuto e Alcantara, sistema infotainment Navi 5.0 con display touchscreen da 8", quadro strumenti digitale da 3,5" e sensori di parcheggio posteriori

Ovviamente ogni allestimento può essere personalizzato con diversi optional, tra cui il volante, i sedili e il parabrezza riscaldabili elettricamente, l’head-up display, la ricarica induttiva wireless per lo smartphone, il tettuccio panoramico, i rivestimenti in pelle e il pacchetto aggiuntivo di ADAS “Opel Eye”, che comprende la retrocamera posteriore e i sensori di parcheggio automatici. Passiamo alle motorizzazioni: la nuova Opel Crossland potrà essere ordinata con i propulsori 1.2 benzina da 83, 110 e 130 cavalli e 1.5 diesel ECOTEC da 110 e 120 cavalli; tra questi gli unici abbinabili con il cambio automatico AT6 a sei rapporti sono quelli top di gamma a potenza più elevata. Qua sotto, infine, potete trovare l’intero listino prezzi aggiornato per il mercato italiano: