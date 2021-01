Opel, novità auto 2021-2022: Crossland restyling e Mokka, poi la nuova Astra

Nel 2021 il marchio Opel è pronto a lanciare tre importanti modelli: a gennaio scenderà in pista la nuova Crossland (senza X), a febbraio la Mokka (anche elettrica) e a fine anno la tanto attesa Astra restyling

Il 2021 di Opel si preannuncia davvero, davvero succoso: dopo aver affinato la propria gamma con le ultime evoluzioni della Corsa (anche elettrica), del SUV Grandland X e della berlina-familiare di lusso Insignia, il marchio tedesco si prepara al lancio sul mercato di un nuovo modello, la Mokka, e di due restyling di eccezione, vale a dire la Crossland (che ometterà la X nel suo nome) e la Astra, arrivata a una sesta generazione sulla quale debutterà il pianale modulare EMP2 già visto sulla Peugeot 308. Ma andiamo con ordine…

NOVITA’ OPEL 2021-2022: LA CROSSLAND IN POLE POSITION

La prima new-entry firmata Opel del 2021, in arrivo nel mese di gennaio, sarà la nuova Crossland, che si differenzierà dalla generazione precedente non solo dal suo nome (con una X in meno), ma anche per un design più vicino ai canoni stilistici che il marchio tedesco ha recentemente introdotto sulla nuova Mokka. La caratteristica più evidente del nuovo modello è sicuramente l’Opel Vizor all’anteriore, una sorta di fascione che include i gruppi ottici a tecnologia Full LED e la griglia con il logo del fulmine al centro della vettura. Al posteriore, invece, troverà posto un portellone in colorazione nero lucido che riprenderà la tonalità del tettuccio e un paraurti rivisto, che ingloberà i nuovi fari fendinebbia anch’essi a LED.

Oltre all’estetica, la nuova Crossland giocherà le proprie carte su un pacchetto tecnologico di primo livello, aiutato da un miglioramento a livello di sospensioni e sterzo che permetterà una dinamica di guida più confortevole in ogni condizione. In aggiunta si potrà inserire nella dotazione di serie anche l’Intelligrip, quel sistema elettronico che permette di adattare la trazione della vettura a qualsiasi terreno in base a cinque modalità: Normal, Neve, Fango, Sabbia ed ESP Off, utilizzabile però solo fino a 50 km/h per ragioni di sicurezza.

Questa tecnologia sarà completata da una suite di ADAS in cui non mancherà l’Head up Display, l’avviso di collisione frontale con rilevamento di pedoni e ciclisti, la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia, il rilevatore di stanchezza del pilota, il controllo degli angoli ciechi, la retrocamera con Park Assist e il Cruise Control con limitatore di velocità. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la nuova Opel Crossland sarà disponibile con i benzina 1.2 Litri da 83, 110 e 130 cavalli e con i diesel 1.5 Litri da 110 e 120 cavalli, tutti ovviamente sviluppati al fine di rispettare le più recenti norme anti-inquinamento Euro 6d-Final.

NOVITA’ OPEL 2021-2022: LARGO ALL’ELETTRICO CON LA MOKKA!

A febbraio, invece, sarà il turno della novità più attesa in casa Opel: stiamo parlando della Mokka, crossover sportivo dal quale sia la Crossland sia la futura Astra hanno preso spunto in fatto di estetica e personalità. Come affermato dal CEO Michael Lohscheller, questa vettura sarà la prima (non in ordine di tempo di arrivo nei concessionari) ad indossare il nuovo volto di marca del marchio tedesco, quell’Opel Vizor abbinato all’emblema Opel Blitz e a un abitacolo completamente votato alla tecnologia, purchè utile a far concentrare il pilota sulla guida.

Gli interni della Mokka, infatti, saranno contraddistinti dall’Opel Pure Panel su due ampi schermi, attraverso i quali il guidatore potrà accedere esclusivamente alle informazioni realmente essenziali per completare il proprio viaggio o spostamento quotidiano. Con un look aggressivo e deciso, la nuova Mokka arriverà sul mercato anche in una versione completamente elettrica, quella Mokka-e dotata di motore da 136 cavalli e di una batteria da 50 kWh capace di assicurare una percorrenza massima di 324 km nel ciclo di utilizzo WLTP.

I clienti affezionati ai propulsori endotermici, tuttavia, potranno sceglierla anche nelle tradizionali varianti a benzina e diesel, con potenze variabili da 100 a 130 cavalli. Grandi prestazioni e una coppia subito disponibile anche a bassi regimi saranno i loro punti di forza, associati a dei consumi estremamente ridotti nell’ordine dei 3,8-4,8 L / 100 km e 100-111 g/km di emissioni di CO2.

NOVITA’ OPEL 2021-2022: LA NUOVA ASTRA SARA’ IBRIDA

Dopo una quinta generazione in cui l’unica novità degna di nota è stata l’introduzione dei motori a tre cilindri volti al contenimento delle emissioni e dei consumi, nel 2021 Opel Astra è pronta a un facelift totale che porterà non solo un nuovo design estetico, ma anche un’inedita motorizzazione ibrida plug-in nell’ottica del raggiungimento della piena elettrificazione della gamma entro il 2024.

La prima novità è rappresentata quindi dalla ripresa dei concetti stilistici che debutteranno inizialmente con la Mokka, secondo i quali la nuova Astra 2021 erediterà l’Opel Vizor frontale su una carrozzeria molto probabilmente a tonalità bicolore, con tettuccio e calotte degli specchietti retrovisori neri a contrasto con il resto della vettura. Quest’ultima, inoltre, sarà costruita sulla piattaforma modulare EMP2 creata in collaborazione con Peugeot, grazie alla quale il marchio tedesco potrà utilizzare sia le classiche motorizzazioni benzina e diesel… che quelle a tecnologia ibrida.

Le ultime voci di corridoio accreditano l’ormai certa versione plug-in Hybrid con un propulsore 1.6 turbo-benzina affiancato da un’unità elettrificata con trazione anteriore, per un output complessivo di potenza nell’ordine dei 225 cavalli. Non è esclusa tuttavia l’ipotesi di vedere anche un allestimento più potente, con tanto di tecnologia Hybrid4 e un secondo motore elettrico installato sull’assale posteriore: che sia questa la base di partenza per la top di gamma OPC da oltre 300 cavalli e una coppia compresa tra 400 e 450 Nm? Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla fine del 2021, quando la sesta generazione di Opel Astra farà finalmente capolino sul mercato!