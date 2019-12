Opel Grandland X: arriva l’ibrido plug-in con trazione anteriore

Opel Grandland X Plug-In Hybrid è dotata di una powertrain composta da un motore 1.6 turbobenzina da 180 CV e di un'unità elettrica da 110 CV abbinata al cambio automatico, per una potenza massima totale di 224 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi, mentre la velocità massima è di 225 km/h

La gamma della Opel Grandland X si amplia con l’arrivo di Grandland X Plug-In Hybrid, una versione del SUV ibrida plug-in con tanto di trazione anteriore. Attesa nei prossimi mesi, non è ancora stato annunciato il prezzo per il mercato italiano.

Opel Grandland X Plug-In Hybrid: le caratteristiche

Annunciata da ormai da diverso tempo, ora è ufficiale l’arrivo della nuova Opel Grandland X Plug-In Hybrid, la ibrida plug-in del SUV tedesco che ora sarà dotata anche di trazione anteriore. Questa nuova versione va ad ampliare la gamma Opel. La vettura è dotata di una powertrain composta da un motore 1.6 turbobenzina da 180 CV e di un’unità elettrica da 110 CV abbinata al cambio automatico, per una potenza massima totale di 224 CV e una coppia massimo 360 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi, mentre la velocità massima è di 225 km/h. La casa dichiara un consumo nel ciclo WLTP di 1.4- 1.5 l/100km, con emissioni di CO2 si attestano tra i 31 e i 34g/km.

Il pacco batteria ha unacapacità capacità di 13,2 kWh e garantisce un’autonomia che sfiora i 60 km. Opel Grandland X Plug-In Hybrid offre tre modalità di guida, Electric, Hybrid e Sport: la prima consente di circolare senza emettere missioni, la seconda punta sull’efficienza dei consumi, mentre la terza sfrutta al massimo la potenza del motore. La vettura verrà venduta in Germania al prezzo di 43.440 euro. Per sapere il prezzo per il mercato italiano occorre avere ancora un po’ di tempo.