Opel Grandland X incanta Sestri Levante

A bordo Opel Grandland X si trova tanta tecnologie, tantissimo spazio e un comfort su livelli d’eccellenza per i cinque passeggeri. Ampia la gamma di motorizzazioni disponibili che affiancano cinque diversi allestimenti

Si scrive Opel Grandland X, si legge libertà. La libertà che si prova prendendo la propria vettura, accendere il motore e partire per la meta che si ha in testa, che sia un tranquillo weekend con la famiglia o un viaggio all’insegna dell’avventura. Una buona location potrebbe essere l’affascinante Sestri Levante, un luogo perfetto per mettere alla prova appunto la Grandland X.

Opel Grandland X: il SUV compatto tra le colline di Sestri Levante

Grandland X, terzo componente e capofamiglia della serie SUV Opel X, dopo Mokka X e Crossland X, si caratterizza per linee moderne, eleganti e sportivamente dinamiche, fascino offroad e seduta rialzata per un’eccellente visibilità. A bordo si trova tanta tecnologie, tantissimo spazio e un comfort su livelli d’eccellenza per i cinque passeggeri. La Grandland X riserva anche tanta sostanza: quindi se decidiamo di imboccare quello sterrato così invitante che porta chissà dove, nessun problema pecche questo SUV offre piacere di guida e sicurezza su qualunque superficie, grazie al sistema elettronico IntelliGrip che garantisce la massima trazione su qualsiasi tipo di fondo.

E quando ci troviamo sulle strade trafficate, gli avanzati sistemi di assistenza alla guida presenti su Opel Grandland X consentono di affrontare qualunque viaggio in modo più rilassato. Avviso pre-collisione (Forward Collision Alert) con Frenata autonoma di emergenza con rilevamento pedoni, Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno (Driver Drowsiness Alert), Assistente automatico al parcheggio (Advanced Park Assist) e Telecamera con visione a 360° sono solo alcuni esempi. Inoltre, un sistema a richiesta come l’Adaptive Cruise Control con funzione di stop mantiene la velocità e la distanza impostata rispetto al veicolo che precede e frena completamente o accelera a seconda della necessità, aumentando ulteriormente la sicurezza. Alla sicurezza contribuiscono anche i fari Full LED Adaptive Forward Lighting (AFL), presenti di serie nell’allestimento di punta Ultimate. Funzioni come il cornering light per l’illuminazione delle curve, l’assistente abbaglianti e l’autolivellamento assicurano un’illuminazione sempre ottimale della strada.

La gamma motori di Opel Grandland X è costituita da 1.2 benzina 130cv S&S (con cambio manuale a sei rapporti o automatico ad otto AT8); 1.6 Benzina 180cv S&S AT8; 1.5 Ecotec Diesel 130cv S&S (sia con cambio manuale che automatico, entrambi a sei rapporti); 2.0 Ecotec Diesel 177cv S&S abbinato alla trasmissione AT8. Sono cinque, invece, gli allestimenti disponibili per soddisfare le esigenze di ogni cliente: Advance, Business, 120 Anniversary, Innovation, Ultimate.