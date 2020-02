Opel Insignia GSI 2020: il top di gamma della Casa tedesca arriva a marzo

Motore turbo benzina 2.0 Litri da 230 cavalli, cambio automatico e trazione integrale Twinster: ecco la dotazione della nuova Opel Insignia top di gamma in versione GSI

L’abbiamo vista per la prima volta al Salone dell’Automobile di Bruxelles e fra poco arriverà finalmente nei concessionari: stiamo parlando della nuova Opel Insignia GSI, versione top di gamma della famigliare tedesca che sarà offerta a partire dal mese di marzo con carrozzeria berlina o station wagon e con una dotazione di altissima qualità. Motore turbo-benzina 2.0 Litri da 230 cavalli, cambio automatico a nove rapporti ma, soprattutto, l’inedita trazione integrale Twinster con “torque vectoring”, provvista di modulo dedicato a doppia frizione che va a sostituire il tradizionale differenziale meccanico.

Questo speciale sistema ha il compito di controllare la distribuzione della coppia in un tempo brevissimo, questione di pochi millisecondi, in modo che la vettura segua scrupolosamente i comandi del pilota e garantisca una trazione ottimale in ogni condizione di guida, anche sulla neve o sul ghiaccio. Entrando nei dettagli, la trazione integrale Twinster della nuova Insignia GSI invia la coppia in maniera indipendente a una o a entrambe le ruote posteriori, mantenendo la funzione “torque vectoring” a qualsiasi regime di rotazione.

Il sistema è stato curato in maniera meticolosa da parte degli ingegneri tedeschi, in modo che la nuova Insignia possa affrontare le curve in maniera più precisa, reagendo in maniera più spontanea e migliorando, allo stesso tempo, anche le sue qualità di partenza da fermo, sul bagnato o su qualsiasi superficie scivolosa. Questa trazione, tra l’altro, è associata a un nuovo servofreno elettroidraulico e a sospensioni meccatroniche FlexRide, che adattano gli ammortizzatori e lo sterzo a seconda delle condizioni di guida nel giro di qualche frazione di secondo.

Ma non è tutto, perchè Opel ha scelto di regalare alla nuova Insignia GSI un’esperienza al volante ancora più appagante, permettendo al pilota di scegliere tra diverse modalità di guida: Standard, Tour, Sport e Competition. Si potrà anche disinserire il sistema ESP per assaporare tutte le sue performance senza aiuti elettronici, così come cambiare direttamente marcia attraverso le palette al volante. Il sistema frenante, inoltre, è di tipo digitale “brake by wire”: chiamato eBoost, permette di fare a meno dei moduli separati ABS ed ESP, garantendo in ogni instante la giusta sensibilità sul pedale del freno. Grazie all’accumulo automatico della pressione, l’impianto frenante opera quindi in maniera assolutamente silenziosa, soprattutto quando il Cruise Control Attivo è inserito e quando si procede in coda. Con tutta questa tecnologia, la nuova Opel Insignia GSI si preannuncia la nuova dominatrice della strada, che sia asciutta, bagnata o innevata!