Opel Insignia GSI MY 2020: comfort e prestazioni

Insignia è uno dei modelli più apprezzati di casa Opel e il restyling della GSI promette di fare ancora meglio grazie alla doppia versione (Sports Tourer e Grand Sport) per accontentare tutte le esigenze e un motore quattro cilindri benzina turbo da 230 CV che sono un invito alla guida emozionale.

Opel Insignia GSI MY 2020: le caratteristiche

Tra le protagoniste del Salone di Bruxelles 2020 c’è stata la Opel Insignia GSI 2020, presentata ufficialmente dopo le anticipazioni delle scorse settimane. La vettura si presenta con linee rinnovate e tanti dettagli di prestigio, come i fari adattivi IntelliLux a LED con 168 elementi luminosi o la griglia frontale che, insieme al paraurti anteriore, dà un aspetto ancora più sportivo. In fatto di sportività, la sostanza sta nelle prestazioni della nuova Opel Insignia GSI, forte di un motore 4 cilidnri 2,0 litri, turbo benzina da 2,0 litri e 4 cilindri, capace di erogare una potenza massima di 230 CV a 5.000 giri e una coppia di 350 Nm da 1.400 a 4.000 giri, che lavora in accoppiata con una trasmissione AWD con torque vectoring, cambio automatico a 9 marce. Il fatto di essere disponibile in due versioni Sports Tourer (station wagon) e Grand Sport (berlina), la rende adatta alle esigenze di un pubblico molto ampio. Le sospensioni FlexRide sono a controllo elettronico e si adattano a uno dei quattro driving mode a disposizione del guidatore (Standard Tour, Sport e Competition). L’impianto frenante è Brembo ed è composto da pinze a quattro pistoncini. La frenata è gestita dal sistema eBoost, un servofreno che prevede già componentistica essenziale per la funzione brake by wire.

“Siamo orgogliosi del nostro nuovo fiore all’occhiello. Insignia ha un aspetto fantastico, con tecnologie all’avanguardia come IntelliLux LED Pixel Light, motori a benzina e diesel a basso consumo di carburante, sospensioni adattive FlexRide ed eccezionali sedili benessere. La GSi è di nuovo il modello di punta della serie e altrettanto coinvolgente da guidare di una vera auto sportiva“, ha dichiarato Michael Lohscheller CEO di Opel.