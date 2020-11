Opel Mokka 2021: elegante e sportiva con gli allestimenti Ultimate e GS Line

Il SUV di segmento B Opel Mokka prodotto a Rüsselsheim am Main è presente a listino con due equipaggiamenti top di gamma chiamati Ultimate e GS Line: i prezzi partono rispettivamente da 27.200 e 24.700 Euro

Chi cerca un SUV compatto e vivace, magari anche elettrico, non può non tenere in considerazione la nuova Opel Mokka: aggiornato esteticamente con il nuovo frontale Opel Vizor e con il rinnovato emblema della Casa tedesca, l’Opel Blitz, questo Sport Utility Vehicle rappresenta il punto d’incontro ideale tra una vettura cittadina… e un piccolo fuoristrada dallo stile coupé capace di regalare tante emozioni una volta imboccata la via del divertimento con tutta la famiglia a bordo.

Con un prezzo di partenza a listino di 22.200 Euro, la nuova Opel Mokka presenta anche due allestimenti top di gamma davvero interessanti, che le donano due anime contrapposte tra di loro: da una parte l’Ultimate, dai dettagli eleganti e ricercati, dall’altro il GS Line, dall’indole più sportiva.

Il primo, a listino da 27.200 Euro a seconda della motorizzazione scelta, mette a disposizione di serie i cerchi in lega da 18’’ a doppia tonalità, l’Opel Vizor con cornice cromata e le piastre paracolpi di color argento all’anteriore e al posteriore, che vanno a completare un allestimento interno dell’abitacolo contraddistinto da sedili in Alcantara (nella fila davanti riscaldabili e regolabili a sei vie con funzione massaggio e supporto lombare), volante in pelle (anch’esso riscaldato) e sistema Keyless Open & Start. Completano il pacchetto lo schermo da 12’’ per il cruscotto digitale, l’infotainment Multimedia Navi Pro e i fari anteriori LED Matrix.

Ben diverso il secondo allestimento top di gamma, chiamato GS Line e con un prezzo di partenza a listino da 24.700 Euro (sempre a seconda della motorizzazione scelta in fase di acquisto). In questo caso la nuova Opel Mokka sarà impreziosita da cerchi in lega da 18’’ TriColor, tettuccio, calotte degli specchietti retrovisori e piastre paracolpi anteriori e posteriori neri, vetri posteriori oscurati e un’estetica completata dall’Opel Blitz e dall’Opel Vizor in nero lucido, assieme alla linea rossa di profilo interposta tra la carrozzeria in bianco e in nero.

Seguendo lo stile dell’esterno vettura, l’abitacolo dell’allestimento GS Line propone il cielo di colore nero, pedaliera in alluminio, dettagli in rosso e sedili con cuscini laterali in pelle. Il tutto con l’assistenza degli ultimi sistemi di aiuto alla guida ADAS di livello 2, tra i quali figurano di serie l’Active Lane Assist per il mantenimento della corsia, il Cruise Control e la frenata automatica di emergenza.