Opel Mokka-e: l’elettrica tedesca vince il Volante d’Oro 2021

Il crossover a batterie della Casa del Fulmine ha ottenuto il premio di “Miglior automobile sotto i 25.000 Euro”

E sono tre! Dopo la Ampera-e nel 2017 e la più attuale Corsa-e dell’anno scorso, il marchio Opel ha ottenuto un altro premio che rende protagonista la terza vettura elettrica più importante presente in gamma, la nuovissima Mokka-e che già da marzo è disponibile in tutti i concessionari italiani ed europei. Il riconoscimento è il celebre “Volante d’Oro”, insignito da una giuria di esperti giudici delle redazioni di Auto Bild e Bild am Sonntag fin dal lontano 1976.

Forte di un’estetica accattivante dai nuovi stilemi che rispondono ai nomi di Opel Blitz e Opel Vizor, nonché di una powertrain a batterie capace di erogare 136 cavalli e 260 Nm in sinergia con una batteria da 50 kW per 338 km di autonomia massima, l’Opel Mokka-e è stata definita la “Miglior automobile sotto i 25.000 Euro” che, di fatto, conferma l’ottimo rapporto qualità/prezzo espresso anche dalla nostra redazione durante la prova su strada effettuata in primavera.

“Il nostro Opel Mokka-e è tutt’altro che ordinario e lo ha dimostrato ancora una volta al Volante d’Oro di quest’anno – queste le parole di Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, espresse durante la cerimonia di premiazione andata in scena presso la Axel Springer Haus di Berlino – Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un design senza compromessi, Opel Mokka-e rende divertente la mobilità elettrica. Siamo molto felici che i nostri clienti, i lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG e la giuria degli esperti la pensino allo stesso modo”.