Ora è ufficiale: Elon Musk è il nuovo proprietario di Twitter!

L'offerta del patron di Tesla e SpaceX al social network dei "cinguettii" è stata di 44 miliardi di dollari, l'equivalente di 54,20 dollari per azione in borsa

Alla fine è riuscito a vincere anche questa battaglia: il boss di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha ora tra le sue fila un’importantissima azienda, che secondo le prospettive future diventerà “la piattaforma per eccellenza per la libertà di parola in tutto il mondo“. Con un’offerta superiore a quella preventivata e che si è assestata sui 44 miliardi di dollari, l’imprenditore sud-africano ha comprato anche Twitter, effettuando un’operazione che oggi vale la bellezza di 54,20 dollari per ogni azione quotata in borsa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Musk pagherà al Presidente di Twitter, Bret Taylor, la quota prestabilita in contanti, il che rappresenta “il miglior percorso per tutti gli azionisti del social network americano“. Con oltre 85 milioni di iscritti, Twitter si prepara quindi a vivere una nuova era, nella quale l’imperativo è quello di lasciare agli utenti la massima libertà di espressione senza alcuna costrizione o condizionamento.