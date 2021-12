Ora è ufficiale: la nuova Alfa Romeo Brennero arriva nel 2023!

Dopo la Tonale, il terzo "ruote alte" della Casa di Arese sarà un SUV di categoria B costruito sulla piattaforma STLA Small di Stellantis

Mentre al momento gli occhi del pubblico sono puntati sulla Tonale, sempre più “pizzicata” su strada in versione prototipo e attesa al debutto entro il prossimo mese di giugno 2022, il marchio Alfa Romeo sta pensando alla gamma di automobili che andrà a proporre nei prossimi anni: oltre alle confermate Giulia e Stelvio, infatti, ci sarà anche un terzo “ruote alte” che in questi giorni è stato annunciato ufficialmente come un B-SUV compatto costruito a sua volta sulla piattaforma STLA Small di Stellantis.

Con il nome ancora non ufficiale di “Brennero“, questa vettura rappresenterà la fascia entry-level dei SUV marchiati Alfa Romeo e sarà presentata a partire dalla seconda metà del 2023, con la produzione in serie nello stabilimento polacco di Tychy dall’autunno dello stesso anno e con una commercializzazione entro i primi mesi del 2024.

L’Alfa Romeo Brennero rappresenterà un vero e proprio ritorno nel segmento B per la Casa del Biscione, dove potrà proporre motorizzazioni ad alimentazione classica così come powertrain ibride di ultima generazione, fino alla versione completamente elettrica che seguirà il resto della gamma dal 2024 in poi. Qualche altra anticipazione? Il nuovo B-SUV dovrebbe avere una lunghezza totale di circa 4,20 metri e un prezzo di attacco inferiore ai 30.000 Euro, ma per tutte le conferme del caso vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.