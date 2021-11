Alfa Romeo verso l’elettrico: sì al SUV Brennero e alla Giulia EV (anche Quadrifoglio)

Il futuro della Casa del Biscione sarà a batterie: dopo la Tonale del 2022 sarà il turno del B-SUV Brennero nel 2024, mentre la Giulia "EV" arriverà nel 2027

Il 2022 è ormai alle porte e per il marchio Alfa Romeo questo significa che si sta avvicinando la presentazione di uno dei suoi prodotti più attesi: stiamo parlando della Tonale, SUV che in primavera ha assistito al rinvio del proprio debutto sul mercato a causa delle scarse prestazioni fornite dalla versione a tecnologia ibrida plug-in e che, di conseguenza, vedremo su strada solamente dal prossimo anno. Negli stabilimenti di Arese, tuttavia, la Tonale non è l’unico progetto a cui gli uomini del Biscione stanno lavorando.

Secondo quanto riportato in un’intervista pubblicata da Automotive News Europe, il CEO Jean-Philippe Imparato ha confermato l’arrivo di un nuovo modello Alfa Romeo all’anno… a partire dal B-SUV compatto Brennero che, qualche mese fa, avrebbe dovuto cambiare nome in Palade. Basato sulla piattaforma e-CMP utilizzata in precedenza da PSA, questo ruote alte “potrà certamente vedersela con Mini e sarà al centro di una strategia per cui Alfa Romeo dovrà puntare sia nel settore dei B-SUV compatti che in quello dei C-SUV di media grandezza: rimanere in disparte non serve a nulla, nei prossimi dieci anni è necessario investire nei segmenti automobilistici più importanti“.

Il suo debutto? Non prima del 2024, quando i tempi saranno maturi per l’arrivo della prima versione full-electric di uno dei modelli di punta progettati in quel di Arese: il modello che potrebbe diventare il pioniere di questa fondamentale pietra miliare della transizione ecologica potrebbe quindi essere proprio il SUV Brennero, magari affiancato dal ritorno in chiave moderna (e a batterie) della Spider Duetto e della GTV. Due automobili per le quali, però, il futuro non è così scontato, perchè dipenderanno dall’interesse del pubblico e dall’andamento economico del marchio.

I piani di Alfa Romeo, però, non si fermano qui: in futuro a quanto pare ci sarà posto anche per la versione elettrica della Giulia, che rimarrà quindi in gamma esclusivamente con una powertrain a zero emissioni. Per questo motivo abbandonerà l’attuale piattaforma Giorgio per indirizzarsi verso la STLA-Large di Stellantis, capace di accogliere batterie ad alta capacità (tra 100 e 118 kWh) per autonomie prossime agli 800 km con la singola ricarica.

I tempi di attesa per la Giulia EV, tuttavia, si allungheranno fino al 2027, un termine entro il quale Imparato ha sottolineato la volontà di costruire vetture esclusivamente elettriche. La ciliegina sulla torta, in questo discorso, sarà rappresentata dalle versioni ad alte prestazioni contraddistinte dal marchio Quadrifoglio, che quindi andrà incontro a sua volta a questa (ormai irrinunciabile) transizione tecnologica.

“Per ogni nuovo modello pronto al lancio sul mercato valuterò sempre l’ipotesi di creare una specifica versione ad alte prestazioni – ha commentato il CEO di Alfa Romeo – Dovrà essere una scelta coerente con i valori e la storia del marchio, nonchè in linea con il messaggio del portafoglio prodotti a cui puntiamo. Se non saremo in grado di assicurare il giusto livello di eccellenza, non faremo una versione Quadrifoglio“. Ciò significa che, ancora una volta, tutto dipenderà dalle richieste dei clienti in funzione della redditività per quel particolare modello di automobile, proprio come specificato dalla futura impostazione di vendita del marchio di tipo “on demand”.