Orari MotoGP Sachsenring 2019, GP di Germania in diretta Sky e differita TV8

La MotoGP 2019 inaugura il primo back-to-back della stagione: da Assen, in Olanda, il paddock si è spostato nello stretto e tortuoso Sachsenring, per il Gran Premio di Germania. Insieme ad Austin si tratta del GP più favorevole a Marc Marquez dell’intero calendario: questo, a detta del pilota, per via del senso di rotazione antiorario e delle curve strette che premiano la sua guida in costante controsterzo.

Nonostante gli oltre 40 punti di svantaggio sul leader della classifica, Andrea Dovizioso è chiamato ancora una volta a limitare i danni sul tracciato tedesco, dove le Ducati non possono sfruttare appieno le potenzialità del motore.

Weekend in salita anche per Valentino Rossi, chiamato a rinascere dopo i tre zeri subiti negli appuntamenti che -sulla carta- dovevano essergli amici. Il GP del Sachsenring sarà poi l’ennesimo campo di prova per il velocissimo Fabio Quartararò, ad ogni gara più vicino alla meritata vittoria. Vedremo poi se Maverick Vinales riuscirà a mantenere la consistenza dimostrata in Olanda e come si comporterà Danilo Petrucci in attesa di un rinnovo che pare certo quanto distante.

L’ultima incognita, a rimescolare le carte in tavola, è la coppia Suzuki: Rins è ormai competitivo su tutte le piste e, al netto di errori in gara, può giocarsi la vittoria. Il compagno di squadra Joan Mir invece è uno dei piloti più talentuosi della MotoGP e sta cominciando ad affacciarsi alle posizioni che contano.

Ecco gli orari per vedere la MotoGP 2019 in diretta sul canale 208 di Sky (Sky Sport MotoGP HD) e in differita su TV8, l’emittente in chiaro della pay tv britannica al canale 8 del digitale terrestre.

Orari MotoGP 2019: GP di Germania (Sachsenring) in Diretta Sky

Venerdì 5 luglio 2019 – Gran Premio del Sachsenring in diretta Sky

09:00 Moto3 P. Libere 1: GP Germania

09:55 MotoGP P. Libere 1: GP Germania

10:55 Moto2 P. Libere 1: GP Germania

13:10 Moto3 P. Libere 2: GP Germania

14:05 MotoGP P. Libere 2: GP Germania

15:05 Moto2 P. Libere 2: GP Germania

Sabato 6 luglio 2019 – Gran Premio del Sachsenring in diretta Sky

09:00 Moto3 P. Libere 3: GP Germania

09:55 MotoGP P. Libere 3: GP Germania

10:55 Moto2 P. Libere 3: GP Germania

12:35 Moto3 Qualifiche: GP Germania

13:30 MotoGP P. Libere 4: GP Germania

14:10 MotoGP Qualifiche: GP Germania

15:05 Moto2 Qualifiche: GP Germania

Domenica 7 luglio 2019 – Gran Premio del Sachsenring in diretta Sky

08:40 Warm Up (Moto3, Moto2, MotoGP)

11:00 Moto3 Gara: GP Germania

12:20 Moto2 Gara: GP Germania

13:15 Paddock Live Gara

13:30 Grid

14:00 MotoGP Gara: GP Germania

15:00 Zona Rossa

15:45 Paddock Live Ultimo Giro

Orari MotoGP 2019: GP di Germania (Sachsenring) in Differita TV8

Sabato 6 luglio 2019 – Gran Premio del Sachsenring in differita TV8

Studio MotoGP 18:15

Motomondiale Qualifiche 19:45

Domenica 7 luglio 2019 – Gran Premio del Sachsenring in differita TV8

17:00 Studio MotoGP

18:00 Moto3 Gara: GP Germania

19:00 Studio MotoGP

19:30 Moto2 Gara: GP Germania

20:15 Studio MotoGP

21:00 MotoGP Gara: GP Germania

22:00 Studio MotoGP