MotoGP ’21: il nuovo gioco ufficiale del Motomondiale arriva il 22 aprile

La software house milanese Milestone ha pubblicato un trailer che mostra le prime sequenze di gioco di MotoGP '21, ultima edizione del videogame ufficiale del Motomondiale

Appassionati di Valentino Rossi e soci, ancora poco più di un mese e il nuovo videogame ufficiale del Motomondiale sarà finalmente disponibile sia per l’universo console (PS4, PS5, Xbox One e Series S/X e Switch) che per quello PC! Con il nome di MotoGP ’21 la software house milanese Milestone è pronta a lanciare sul mercato il 22 aprile un’edizione 2021 che si prospetta davvero interessante e completa, basata su una rivista Modalità Carriera in cui cimentarsi con un proprio alter-ego personalizzato.

Proprio come accaduto con il best-seller di vendite F1 2020, anche in MotoGP ’21 saremo chiamati a vestire i panni non solo di pilota, ma anche di team principal – con la relativa gestione dei contratti del personale alle nostre dipendenze – e di ingegnere di pista, nel cui ruolo avremo la possibilità di potenziare determinati settori della nostra due ruote al fine di migliorare, per esempio, la potenza del motore, l’aerodinamica, il telaio oppure l’elettronica.

Sotto il profilo tecnico, il nuovo MotoGP ’21 introdurrà anche delle innovazioni volte a renderlo ancora più fedele alla realtà, come la gestione della temperatura dei freni e delle gomme, il recupero manuale della moto in seguito a un incidente, il “long lap penalty” che serve a penalizzare eventuali scorrettezze in pista e un’intelligenza artificiale di tipo neurale (chiamata A.N.N.A.) migliorata e capace di rendere ancora più avvincente la sfida contro gli altri piloti in pista. Volete rendervi conto di cosa stiamo parlando? Allora date un’occhiata qua sotto al primo gameplay ufficiale del gioco, in cui indosseremo la tuta del ducatista Jack Miller: buona visione!