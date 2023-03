Pandelleria, il video che rende omaggio alla mitica Fiat Panda

Il documentario rende il tributo alla storica citycar Fiat Panda, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco

Fiat Panda, un modello che ha fatto la storia della Casa del Lingotto: ad oggi è una delle citycar più vendute nel nostro Paese e proprio per questo motivo il brand Stellantis ha deciso di renderle omaggio con un documentario tributo, della durata di circa 30 minuti e con il nome di “Pandelleria“. Location del viaggio che rende protagonisti 14 abitanti (tra cui una guida spirituale, un apicoltore, un contadino, un meccanico, un musicista e un prete) tra loro accomunati dalla passione per la Panda è l’isola di Pantelleria, dove l’opera è stata girata dalla Twister Film con la regia di Giovanni Troilo.

“Anche dopo 43 anni, la Fiat Panda è la city car leader in Europa e il veicolo più venduto in Italia, dove ha registrato una brillante quota di mercato dell’8% nel mercato globale, contribuendo in modo significativo alla performance locale di Stellantis – ha affermato Olivier Francois, CEO di Fiat – Per celebrare questo autentico simbolo della produzione ‘Made in Italy‘ e per ringraziare i dipendenti di quella straordinaria sede produttiva di Pomigliano d’Arco, abbiamo prodotto il film documentario ‘Pandelleria‘, iconico viaggio nell’isola di Pantelleria che mescola la bellezza e i colori dell’isola con le storie della vita quotidiana dei suoi abitanti, per i quali la Panda è sempre presente come compagno inseparabile”.