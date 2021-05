Paulo Dybala si regala una Lamborghini Aventador S Roadster

L'attaccante della Juventus, Paolo Dybala, ha ritirato pochi giorni fa la Una Lamborghini Aventador S di Dybala, bolide da 740 CV per velocità massima di 350 km/h. "È stato amore a prima vista. Per me è un onore e un privilegio poterla avere", ha dichiarato

Quello composto da calciatori e auto sportive (o meglio super sportive) è un binomio da sempre vincente perché, come si sa, la maggior parte dei top player nazionali – e non solo – ha una certa debolezza per le quattro ruote potenti e bellissime. Così, nei giorni in cui Cristiano Ronaldo sta trasferendo il proprio garage personale (all’interno del quale trovano posto Rolls Royce, Ferrari, Porsche e Bugatti) il suo compagno di squadra, Paulo Dybala, si è fatto un regalo davvero speciale: una Lamborghini Aventador S Roadster.

Lamborghini Aventador S Roadster: l’ultima fiamma di Paulo Dybala

L’attaccante argentino della Juventus, Paulo Dybala, ha recentemente ritirato la sua Lamborghini Aventador S Roadster dopo aver visitato la sede di Sant’Agata Bolognese. La vettura è spinta da un motore V12 ad aspirazione naturale in grado di erogare una potenza massima di 740 CV, e che permettono di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e toccare la velocità massima di 350 km/h. Aventador S Roadster potenzia il mix di dinamismo, raffinatezza e aggressività della gamma Aventador attraverso tratti ancora più affilati, con terminali di scarico che trasformano il posteriore in quello di una navicella spaziale e un anteriore che ricorda la forza e l’eleganza di uno squalo pronto a dominare la strada. Il tetto rimovibile della Roadster mette in evidenza l’anima più lifestyle di Aventador S. Ogni superficie è stata studiata per guadagnare potenza e migliorare la performance. Gli interni rivelano un’anima supersportiva con una tecnologia all’avanguardia e un design incredibilmente lussuoso. Le finiture interne sono realizzate con materiali di altissima qualità e presentano una varietà infinita di possibilità, tra cui quella di scegliere un materiale innovativo come il Carbon Skin. Il mix di performance, design ed esclusività ha fatto sì che nascessero una serie di colori e finiture inediti dedicati.

La Aventador S di Dybala è di un bel color New Giallo Orion con interni Nero Ade con cuciture Giallo Ade. A dare la è stata la stessa Joya con un video postato sul proprio profilo Instagram. “Una Lamborghini deve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida – ha detto Dybala -. Con la Aventador è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere“.